31 Ağustos Cumartesi Sayısal Loto sonuçları: Devirli Sayısal Loto’da sonuç günü…

Sayısal Loto çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından her hafta Çarşamba ve Cumartesi akşamları düzenleniyor. Son olarak Sayısal Loto’da kimse 6 bilemeyince ikramiye devretti. İşte 31 Ağustos Cumartesi Sayısal Loto çekiliş detayları…

Sayısal Loto sonuçları çekiliş tamamlandığı andan itibaren haberimizde olacak…

İKRAMİYELER NEREDEN ALINIYOR?

Sayısal Loto oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

(3) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden,

(5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden,

(6) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.’ye kadar) ödenmektedir.

ŞANS OYUNU ÇEKİLİŞLERİ HANGİ GÜN YAPILIYOR?

Düzenli olarak gerçekleştirilen ve Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen şans oyunu çekilişlerindeki düzen şu şekilde;

Pazartesi günleri On Numara

Çarşamba günleri Şans Topu, Sayısal Loto

Perşembe günleri Süper Loto

Cumartesi günleri Sayısal Loto