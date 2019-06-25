Son dakika… ABD’li konsolosluk görevlisinin ev hapsi cezası kaldırdı

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu’nca ‘anayasayı ihlal’,’casusluk’ ve ‘Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etme’ suçlarından tutuklanan ABD Konsolosluğu görevlisi Metin Topuz’un beyanları doğrultusunda ifadeye çağrılan ancak gelmeyen ABD İstanbul Başkonsolosluğu çalışanı Nazmi Mete Cantürk’ün 31 Ocak 2018’de savcılığa gelerek teslim olduğu ortaya çıkmıştı. Cantürk hakkında ev hapsi uygulanmasına hükmedilmişti. Cantürk’ün eşi S.C. ve kızı K.İ.C. de 8 Ekim 2017’de gözaltına alınmış ve nöbetçi hakimlikçe ‘yurt dışına çıkış yasağı’ ve ‘haftada bir gün en yakın güvenlik birimine imza verme zorunluluğundan oluşan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

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