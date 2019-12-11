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Abdülhamit’in torunu Hernandez Saray’da

Meksika'nın Ankara Büyükelçisi Hernandez, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güven mektubunu sundu. Saray'daki kabule ise Büyükelçi Hernandez'in eşi ve aynı zamanda Sultan II. Abdülhamit'in kızı Ayşe Sultan'ın torunu olan Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu damga vurdu. 

09:25 -
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Abdülhamit’in torunu Hernandez Saray’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika’nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez y Hernandez’i kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki kabulde, Büyükelçi Hernandez, Erdoğan’a güven mektubunu sundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meksika’nın Ankara Büyükelçisi Jose Luis Martinez Hernandez ve beraberindeki heyeti kabul etti. Foto: AA

Hernandez’in, eşi Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu ve bazı büyükelçilik mensuplarını Cumhurbaşkanı Erdoğan’a takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çektirildi.

Cumhurbaşkanlığı Sarayı’ndaki kabulde, Büyükelçi Hernandez, Erdoğan’a güven mektubunu sundu. Foto: AA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabulde, Büyükelçi Hernandez’in eşi ve aynı zamanda Sultan II. Abdülhamit’in kızı Ayşe Sultan’ın torunu olan Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu ile bir süre sohbet etti.

Mediha Şükriye Nami Martinez Hernandez Osmanoğlu’nun taktığı Sultan II. Abdülhamit’in resminin olduğu broş dikkati çekti. Foto: AA

Türkiye’nin Meksika Büyükelçiliği ile yakın ilişki içerisinde bulunan ve az Türkçe bilen Mediha Osmanoğlu, Osmanlı Hanedanı mensupları ve II. Abdülhamit ile ilgili Türkiye’de düzenlenen anma törenlerine de katılmıştı. (AA)

Son güncelleme: 09:38 11.12.2019
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