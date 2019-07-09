Adalet Bakanlığı personel alımı başvurusu: İnfaz Koruma Memuru ve zabıt katipliği şartları neler?

Adalet Bakanlığı bünyesine toplam 17 unvan ve kadroda alım olacak. Bakanlığa atamalara ilişkin detaylar, Resmi Gazete’de yayımlandı. İşte Adalet Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve başvuru tarihi…

ADALET BAKANLIĞI BAŞVURU TARİHİ

Kadrolara başvurular 1 Temmuz Pazartesi başlayacak, 16 Temmuz'a kadar sürecek. Adalet hizmetlerini daha etkin ve hızlı hale getirmeyi hedefleyen atamalara ilişkin detaylı bilgi Bakanlığın internet sitesinden edinilebilecek.

BAŞVURU ŞARTLARI

Sözleşmeli Zabıt Katibi, Mübaşir, Teknisyen, Aşçı, Şoför başvuru şartları

Avukat, Destek Personeli (Hizmetli), Diğer Teknik Hizmet Personeli (İstatistikçi), Psikolog ve Sosyal çalışmacı başvuru şartları

İnfaz ve Koruma Memuru başvuru şartları

ALIM YAPILACAK PERSONEL BÖLÜMLERİ

Adalet Bakanlığınca, adliyelerde, bakanlık merkez ve taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 12 bin 713 personel alımı yapılacak.

6 bin 126 kişiyle en fazla personel infaz ve koruma memurluğu kadrosuna alınacak. İnfaz ve koruma memurluğunu 3 bin 71 personelle zabıt katipliği, bin 169 personelle mübaşirlik, bin 99 ile sözleşmeli icra katibi takip edecek.

ALIMLAR NASIL GERÇEKLEŞECEK?

KPSS 2018’e girip en az 70 puan alıp başvuranlar arasından en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen pozisyon sayısının;

-Sözleşmeli infaz ve koruma memuru adayları için beş katı (beş katı aday bayan ve erkek için ayrı ayrı belirlenecektir.),

Hemşire, destek personeli (aşçı, kaloriferci) ve teknisyen adayları için beş katı (teknisyenler için beş katı aday her branş için ayrı ayrı belirlenecektir.),

-Destek personeli (şoför) adayları için on katı sözlü sınava çağırılacaktır.

-Sözleşmeli büro personeli (ceza infaz kurumu katibi) adayları için ise yirmi katı uygulamalı sınava çağrılacaktır. Uygulamalı sınavda başarılı olanlar arasından doğru kelime sayısı esas alınmak kaydıyla en fazla doğru kelime yazan adaydan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının üç katı kadar aday sözlü sınava çağırılacaktır.

3. Başvurularda, lisans mezunları için 2018 KPSSP3, önlisans mezunları için 2018 KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2018 KPSSP94 puanı esas alınmak kaydıyla Kamu Personeli Seçme Sınavından 70 ve daha yukarı puan almış olma şartı aranacaktır.