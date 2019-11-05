Ahmet Zeki Üçok’tan Erdoğan’a çağrı: Bülent Arınç’ı görevden atın

Ahmet Zeki Üçok, Bülent Arınç’ın KHK ile ilgili sözlerine tepki gösterdi. Üçok, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a çağrı yaparak “Bülent Arınç'ı Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden atın.” dedi.

ATILMASINI TALEP ETTİ

Üçok, Bülent Arınç’ın Yüksek İstişare Kurulu üyeliğinden atılmasını talep ederek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a sosyal medya hesabından seslendi:

‘Sn.Cumhurbaşkanım, Damadı Fetö'den yargılanan, Yayınladığınız KHK için facia diyen, FETÖ Firarisinin pastanesini ziyaret eden, Fetöcülere Yargıtay sizi kurtaracak diyen, Terörist Gülen'in arabulucusu olan, BÜLENT ARINÇ'ı CUMHURBAŞKANLIĞI YÜKSEK İSTİŞARE KURULU ÜYELİĞİNDEN ATIN.’