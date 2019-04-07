AKP, bir ilçede daha itiraz etti!

Gazeteci ve CHP eski milletvekili Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabından İstanbul’da oyların yeniden sayılmasına ilişkin son durumu paylaştı.

Yarkadaş, “İstanbul Tuzla’daki tüm oylar sayıldı. Buna göre, AKP’ye 97, CHP’ye ise 16 oy ilave edildi. AKP, Ataşehir’deki sonucu da kabullenemiyor. İlçedeki başkanlık ve belediye meclis üyeliğine atılan oyların tamamını yeniden saydırmak için başvurdular” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Beşiktaş’ta da 415 sandığın sayımları tamamlandı. Bu sonuçlara göre CHP’ye 32 oy, AKP’ye ise 25 oy eklendi.

Yarkadaş AKP’nin, Ataşehir’deki oyların tamamının sayılması talebine ilişkin olarak “Ataşehir’deki 885 sandığın 816’sı sayıldı. Bu, oyların yüzde 92’sinin sayıldığı anlamına geliyor. Yaklaşık 285.600 oyu elden geçiren kurul, AKP lehine sadece 186 oy tespit etti. AKP şimdi ilçe belediye başkanlığı ile meclis üyelerinin oylarının sayılmasını da istiyor” ifadelerini kullandı.