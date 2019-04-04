AKP’li başkan, seçimi kaybedince 300 işçiyi işten çıkardı!

İzmir Kemalpaşa’da Cumhur İttifakı’nın adayı olarak seçime giren belediye başkanı AKP’li Arif Uğurlu, Millet İttifakı’nın CHP’li adayı Rıdvan Karakayalı karşısında seçimi kaybetti. AKP, bu sonucun ardından seçim kuruluna itiraz etse de sonuç değişmedi.

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300 İŞÇİYİ ÇIKARDILAR

Seçimi kaybeden AKP’li yönetim iddiaya göre seçimin sonuçlarını işçilere kesti. Evrensel’den Metehan Ud‘un haberine göre, Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında çalışan 300 işçi, program bitmeden işten çıkarıldı.

BELEDİYE AÇIKLAMA YAPMADI

Konuyla ilgili konuşan belediye bürokratları yönetimin değiştiğini belirterek açıklama yapamayacaklarını dile getirdiler.

TOPLUM YARARINA ÇALIŞMA PROGRAMI (TYP) NEDİR?

Toplum Yararına Çalışma Programı (TYP) kapsamında işe başlayan kişiler genellikle 6 ve ya 9 ay süreyle çevre temizliği, inşaat işleri, bakım onarım çalışmaları ya da temizlik hizmetlerde çalıştırılıyor. Kişilerin görev aldıkları süre boyunca sigorta primleri ve asgari ücret devlet tarafından ödeniyor.