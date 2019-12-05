AKP’li başkandan Küçükkaya’yı şaşkına çeviren yanıt

Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat programının bu sabahki konuğu Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu idi.

Göksu’yu anons eden Küçükkaya, “şimdi önemli bir konuğum var. Gerçekten önemli bir isim, Uzun yıllardır AKP’de belediye başkanlığı yapıyor. Ancak programa 7 dakika geç kaldı.” dedi. Küçükkaya’nın bu sözlerinin ardından ikili arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Göksu’ya önce ‘programa hoş geldiniz’ diyen Küçükkaya, daha sonra ‘neden geç kaldınız?’ diye sordu. Küçükkaya’nın sorusuna Göksu, “Trafikten. Eskiden böyle değildi” diye yanıt verdi. Bu cevaba oldukça şaşıran Küçükkaya, ‘Efendim 25 yıldır siz yönetiyorsunuz’ dedi. Göksü, Küçükkaya’nın bu sözlerine ise ‘6 aydır biz yönetmiyoruz. 6 ayda bu hale geldi’ diyerek karşılık verdi.