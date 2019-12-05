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AKP’li başkandan Küçükkaya’yı şaşkına çeviren yanıt

Fox TV canlı yayının katılan AKP'li Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu programa geç kalınca ilginç bir diyalog yaşandı. Program sunucusu İsmail Küçükkaya'nın 'efendin neden geç kaldınız?'sorusuna yanıt veren Göksu, "Trafikten. Eskiden böyle değildi" dedi. Göksu, cevaba şaşıran Küçükkaya'nın "Efendim 25 yıldır siz yönetiyorsunuz" sözlerine ise 6 ayda bu hale geldi" diyerek karşılık verdi.

12:33 -
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Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu Çalar Saat  programının bu sabahki konuğu Esenler Belediye Başkanı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi Grup Başkanvekili Mehmet Tevfik Göksu idi.

Göksu’yu anons eden Küçükkaya, “şimdi önemli bir konuğum var. Gerçekten önemli bir isim, Uzun yıllardır AKP’de belediye başkanlığı yapıyor. Ancak programa 7 dakika geç kaldı.” dedi. Küçükkaya’nın bu sözlerinin ardından ikili arasında ilginç bir diyalog yaşandı.

Göksu’ya önce ‘programa hoş geldiniz’ diyen Küçükkaya, daha sonra ‘neden geç kaldınız?’ diye sordu. Küçükkaya’nın sorusuna Göksu, “Trafikten. Eskiden böyle değildi” diye yanıt verdi. Bu cevaba oldukça şaşıran Küçükkaya, ‘Efendim 25 yıldır siz yönetiyorsunuz’ dedi. Göksü, Küçükkaya’nın bu sözlerine ise  ‘6 aydır biz yönetmiyoruz. 6 ayda bu hale geldi’ diyerek karşılık verdi.

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AKP canlı FOX TV istanbul İstanbul Büyükşehir Belediye
Son güncelleme: 12:41 05.12.2019
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