AKP’li Yeneroğlu: Ezanın bu şekilde korunmaya ihtiyacı yok

Yeneroğlu Twitter’da yaptığı açıklamada ezanın şiddet diliyle korunmaya ihtiyacı olmadığını belirterek kalabalık grubun eylemini eleştirdi.

Yeneroğlu şunları kaydetti:

“Ezanın ıslıklandığı olasılığı ne kadar rahatsız ediciyse, ‘ezana uzanan eller kırılsın’ sloganıyla şiddet dili kullananlar çok daha ürkütücü. Ezanın bu şekilde korunmaya, hele insanları incitmeye ve kaba kuvvetle korkutmaya ihtiyacı yok. Biraz sükûnet ve sağduyu lütfen.”