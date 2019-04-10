Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Akşener’e ambargo mu uygulanıyor?

Türkiye'nin iki büyük muhalefet partisinin liderleri Meral Akşener ve Kemal Kılıçdaroğlu, ortak açıklama için canlı yayında kameraların karşısına geçti. Ancak haber kanalları 16 dakika konuşan Akşener'i canlı yayında ekrana çıkarmadı. Kanalların yanı sıra Anadolu Ajansı da geçtiği haberde Akşener'e yer vermezken Akşener'den sonra 3 buçuk dakika konuşan Kılıçdaroğlu'nun sözlerine yer verdi. Bu durum Akşener'e 'Bir kısım medyada ambargo mu uygulanıyor?' sorusunu akıllara getirdi. 

11:24 -
Haberler Gündem
Akşener’e ambargo mu uygulanıyor?

Türkiye’de enteresan şeyler oluyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart Yerel Seçimleri’ni değerlendirmek üzere canlı yayında kameraların karşına geçti. Saat 10:00 sularında başlayan yayın sırasında ilk sözü İYİ Parti lideri Akşener aldı. Yaklaşık 16 dakika konuşan Akşener’in sözleri büyük haber kanallarında canlı olarak ekrana getirilmedi. Akşener’in ardından söz alan Kılıçdaroğlu’nun 3 buçuk dakikalık konuşması ise ekranlara getirildi.

Devletin haber ajansı Anadolu Ajansı ise basın toplantısına ilişkin haberinde Akşener’in sözlerine yer vermedi. Ajans abonelerine geçtiği haberde yalnızca Kılıçdaroğlu’na yer verdi.  Bu durum akıllara; ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan, 39 milletvekiline sahip Türkiye’nin yasal bir partisine ve liderine bir kısım medyada ambargo mu uygulanıyor’ sorusunu getirdi.

Saat 11:20’de AA’nın internet sitesinde haber.

Saat 11:25’de haberin güncellenmiş hali. Meral Akşener’in sözleri yer almadı

Meral Akşener konuşurken CNNTürk

Meral Akşener konuşurken Habertürk

Meral Akşener konuşurken NTV

Son güncelleme: android-time 12:28 10.04.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more