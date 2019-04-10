Akşener’e ambargo mu uygulanıyor?

Türkiye’de enteresan şeyler oluyor. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 31 Mart Yerel Seçimleri’ni değerlendirmek üzere canlı yayında kameraların karşına geçti. Saat 10:00 sularında başlayan yayın sırasında ilk sözü İYİ Parti lideri Akşener aldı. Yaklaşık 16 dakika konuşan Akşener’in sözleri büyük haber kanallarında canlı olarak ekrana getirilmedi. Akşener’in ardından söz alan Kılıçdaroğlu’nun 3 buçuk dakikalık konuşması ise ekranlara getirildi.

Devletin haber ajansı Anadolu Ajansı ise basın toplantısına ilişkin haberinde Akşener’in sözlerine yer vermedi. Ajans abonelerine geçtiği haberde yalnızca Kılıçdaroğlu’na yer verdi. Bu durum akıllara; ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde grubu bulunan, 39 milletvekiline sahip Türkiye’nin yasal bir partisine ve liderine bir kısım medyada ambargo mu uygulanıyor’ sorusunu getirdi.