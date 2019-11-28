Ankara Büyükşehir Belediyesi’den AKP’nin o iddialarına cevap!

AKP’li Fatih Şahin, Ankara Büyükşehir Belediyesi’nden yardım alan ailelerin aranarak, yardımın devam etmesi için vatandaşların AKP üyeliğinden istifa edip başka partilere üye olmaları konusunda zorlama yapıldığını iddia etti.

“TEK BİR VATANDAŞIMIZIN BİLE AKLINDA SORU İŞARETİ KALMAMASI ADINA…”

Ankara Büyükşehir Belediyesi ise bu iddiaları kati dille yalanlayan bir yazılı açıklama yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, “Sayın Şahin bugün sosyal medyadan yaptığı açıklamada, havuz medyasına ait bir gazete kupürü paylaşarak ‘Bakalım Mansur Yavaş'ın yüzü kızaracak mı?’ ifadelerini kullanmıştır. Ardından da bir ilçe başkanının paylaşımını alıntılayıp ‘Daha neler çıkacak bakalım…’ ifadelerini kullanmıştır. Sayın Şahin'in paylaştığı gazete kupüründe isimleri belirtilmeden açıklama yaptığı iddia edilen dört ayrı kişinin sözleri yer almıştır. Bunlardan ilk ikisi yardım taleplerinin bir siyasi partiye üye olmadıkları için geri çevrildiğini iddia etmiştir. Adı açıklanmayan üçüncü şahıs ise Belediyemize iş için başvurduğunu ve AK Partili olduğu için işe alınmadığını belirtmiştir. İddiaya göre son kişi ise ihtiyacı olmayan kişilere yardım yapıldığını ifade etmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak, her ne kadar kamuoyunun bu açıklamalara itibar etmediğini bilsek de, tek bir vatandaşımızın bile aklında soru işareti kalmaması adına basın açıklaması yaptığımızın bir kez daha altını çiziyoruz” ifadeleri kullanıldı.

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“İSPATA DAVET EDİYORUZ”

Vatandaşların ifadelerinde AKP’li Şahin’in iddialarıyla ilgili hiçbir şeye rastlanmadığı belirtilen açıklamada, “Bir gazetede yer alan ve üstelik isimleri yer almadan açıklama yaptığı iddia edilen vatandaşların hiçbirinin ifadelerinde, Sayın Şahin'in dünkü iddialarını içeren bir içeriğe rastlanmamıştır. İddia sahibinin iddiasını ispatla mükellef olduğu genel bir etik ve ahlak kuralıdır. Yardım almaları için bir partiden istifa ettirilmeye ve başka partilere üye olmaya zorlanan bir kişi dahi bulunmamaktadır. Sayın Şahin'i bu konuda bir kez daha ispata davet ediyoruz. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin yönetim anlayışında, yardım talep eden bir ailenin başvurusunun geri çevrilmesinin tek kıstası, yardım talebinin geçersiz sebeplerle yapılmış olmasıdır” denildi.

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“KENDİSİNİ GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞÜRMEKTEDİR”

Belediye'deki işe alımların liyakat esasına göre yapıldığı vurgulanan açıklamada, “Bir partiye üye olmaması nedeniyle kimsenin geri çevrilmesi söz konusu değildir. Şayet bu iddia doğru olsaydı, şu anda belediye personel yapısında da sıfırdan bir yenilenme gerektiğinin en yakın şahidi kendileridir. Sendika başkanlarının dahi Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a teşekkür ettiği açıklamalar ortadayken, Sayın Şahin'in bu çıkışları ne yazık ki kendisini gülünç duruma düşürmektedir. Sayın Şahin, hangi partili olursa olsun belediyemizde ekmeğini çalışarak kazanan, işini hakkıyla yapan herkesi töhmet altında bırakmaktadır. İhtiyacı olmayan kişilere yardım edilmesi konusu ise, bizim yönetim anlayışımızın bir tezahürü asla olmamıştır. ‘Kişinin fikri neyse zikri de odur’ sözünün önemini, bu konuda daha da fazla ayrıntıya girmeden altını çizerek belirtiyoruz” ifadelerine yer verildi.

“KRONİK HALE GELDİ”

“Diğer bir husus ise Keçiören ilçemizde yaşanan bir kısa mesaj metni ile ilgilidir” denilen açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“Bahsi geçen partinin ilçe başkanlığında yakın dönemde bir değişiklik olduğu, mesajın görevi devralan yönetimin bilgisi dışında atıldığı ve fark edilmesi üzerine 4 dakika içerisinde o mesajın geçersiz olduğuna dair yeni bir mesaj atıldığı ekteki belgede olduğu gibi kayıtlarda sabittir. O mesajı atan eski ilçe yöneticilerinin de parti ile ilişiği aynı gün kesilmiştir. Gelinen noktada görülen o ki, olmayan bir şeyi icat etme ya da şapkadan tavşan çıkarma sevdası artık belirli çevrelerde kronik hale gelmiştir. İddiayı temsilen siparişi verilen haberde dahi hata yapan bu anlayış, aziz milletimizin maşeri vicdanında defalarca hüküm giymiştir. Hele ki, bir partinin üst düzey yöneticiliğini ve milletvekilliğini yapan bir ismin seviyeyi bu kadar düşürmesi, bizleri siyaset kurumu adına da üzmektedir.”

“YAVAŞ'IN KAPISI HERKESE AÇIKTIR”

Ankara’nın eski alışkanlıklarından sıyrıldığı belirtilen açıklamada, “Bir kez daha altını çiziyoruz. Ankara'nın da, Ankaralının da artık bu köhne siyaset tarzına ayıracak vakti yoktur. Eski alışkanlıklardan sıyrılmış, mutlu insanların yaşadığı, bereketli, huzurlu, insanların sinir uçlarına dokunmaktan imtina eden ve kimseyi ayırt etmeyen yönetim anlayışımızda ısrarcı olacağız. Bu anlayışa sahip bir yönetimde, bir hata olduğu düşünüldüğünde Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'a ulaşmak ve varsa düzeltmek çok kolaydır. Başkanımız Sayın Mansur Yavaş'ın kapısı herkese açıktır. Buna rağmen sosyal yardımlarımızı hakkaniyetle yapmak için gece gündüz çalışan, alın teri döken, emek veren ve rızkını helal parayla kazanan bürokratlar, işçiler ve personelimiz için olmayan bir durumu isnat etmek, mesnetsiz iddialarla kamuoyunu meşgul etmek siyasi ahlakla eşleşmemektedir. Yüzü kızarması gereken kişilerin kim olduğuna dair takdiri de, yine aziz milletimizin maşeri vicdanına bırakıyoruz” denildi.