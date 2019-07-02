Avrupa ile Afrika kıtalarını birbirinden ayıran boğazın adı nedir? Hadi ipucu sorusu belli oldu (2 Temmuz)

Dünya ekonomisinde ve uluslararası ilişkilerde boğazlar çok önemli yere sahip olan Avrupa ile Afrika kıtalarını birbirinden ayıran bu boğaz 2 Temmuz Hadi ipucu sorusu oldu. Peki Avrupa ile Afrika kıtalarını birbirinden ayıran boğazın adı nedir? İşte Hadi ipucu sorusu ve cevabı…

AVRUPA İLE AFRİKAYI AYIRAN BOĞAZIN ADI NEDİR? HADİ İPUCU…

Avrupa ile Afrika kıtalarını birbirinden ayıran boğazın adı nedir?

HADİ İPUCU CEVABI: CEBELİTARIK BOĞAZI

CEBELİTARIK BOĞAZI

Cebelitarık Boğazı, Akdeniz ile Atlas Okyanusu’nu birleştiren 60 km uzunluğunda ve 44 km genişliğindeki boğazın derinliği 426 m.’dir. Adını Tarık bin Ziyad’dan almıştır. Avrupa ile Afrika kıtalarını ayırır. Boğazın siyasal egemenlik bakımından kontrolü üç ülkenin elindedir.İngiltere, İspanya ve Fas. Boğazda, yüzeyde doğudan batıya giden kuvvetli bir akıntı vardır. Derinlerde ise daha zayıf bir akıntı Akdeniz'den Atlas (Atlantik) Okyanusuna akar. Cebelitârık Boğazının her iki yanı da sarp kayalıklarla çevrilidir. Bitki örtüsü bakımından Boğaz'ın iki yakasında berâberlik görülür. Boğaz'dan yılda 7000-7500 gemi geçer. Her iki kıyısı da İngilizlerin elindedir. Boğaz'ın Afrika kıyısında bulunan Tanca ise milletlerarası bir statüye bağlanmıştır. Bu statü muayyen bir devletin buraya yerleşmesine mâni olmaktadır.

Akdeniz'in batı ucunu Atlas (Atlantik Okyanusu) ile birleştirir. Ulaşım yönünden oynadığı rol itibariyle ve jeopolitik bakımdan en önemli boğazlardan biridir. Deniz geçidinin önemi Süveyş Kanalının açılması ile daha da artmıştır. Takriben 60 km uzunluğunda olan Boğaz Afrika'nın ve Atlas ülkelerinin kuzey kıyısı ile İber Yarımadası’nın güney kıyısı arasında uzanır. En geniş noktası Trafalgar Burnu ile Spartel Burnu arasında 44 km, en dar noktası ise Cires Burnu ile Tarija Burnunun doğusunda 14,2 km'dir. Boğaz'ın ortası, en sığ noktası olup derinliği 324 metre’dir.