Avrupa’dan PKK’ya yılda 25 milyon Euro gidiyor

Almanya Federal İçişleri Bakanlığı, ülkenin iç güvenliğiyle ilgili en önemli raporunu açıkladı. Anayasayı Koruma Raporu'nda, kanlı terör örgütü PKK ile ilgili daha önce hiç karşılaşılmamış ‘şok' bilgiler ve belgeler yer aldı. Raporda, Almanya'da 14 bin 500 PKK üyesinin bulunduğu belirtilirken, bunların şiddete eğilimli olduğunun altı çizildi. PKK bölümü yaklaşık 20 sayfa yer aldı ve “Yabancı kökenli terör örgütleri” arasında radikal İslamcı örgütleri bile geçti. Raporun başında PKK'lı sayısı ve yıllar içindeki durumu ele alınırken, Almanya'da eylemlere katılım sayısının yıllar içinde düştüğü, Kürt açılımı döneminde ise arttığı vurgulandı.

9 EYALETE, 31 BÖLGEYE BÖLDÜ

Almanya'da adeta bağımsızlığını ilan eden terör örgütü PKK, bu ülkedeki demokrasinin nimetlerinden yararlanıp bazı siyasilerin de desteğiyle varlığını devam ettirebilmek için hep farklı kimliklere bürünüyor. Raporun 246'ncı sayfasında yer alan bilgilere göre PKK, Almanya'da 9 eyalet yönetimi ve 31 bölge yönetimi belirledi. Yani, bu ülkede kendince bir örgütlenme biçimi kurdu. Hepsinin başına farklı kişiler getirildi ve bunların görev zamanları, hiyerarşileri, kimlere karşı sorumlu olacakları belirlendi. Bu oluşumlar ve eylemler için PKK'nın kendi kurduğu çatı organizasyonlarını veya dernekleri kullandığı vurgulandı.

MADDİ KAYNAKLARI AÇIKLANDI

Raporda, PKK'nın maddi kaynak sağlama faaliyetleri de yer aldı. PKK'nın 2018'de Almanya'dan 14 milyon Euro, tüm Avrupa'dan 25 milyon Euro topladığı kaydedildi. Örgütün para kaynağının bağışlar, üyelik aidatları, yayınların satışından gelen paralar ve etkinliklerden elde edilenler olduğu açıklandı.

Paraların kontrolünün ise PKK-Kader'in, maliye ve finansbürosu EMB tarafından yapıldığı yazıldı.

Almanya, PKK'ya karşı elinden geleni yapacak

Almanya İçişleri Bakanı Horst Seehofer, özellikle PKK gibi yabancı terör örgütlerinin Almanya'yı eylem yeri olarak kullanmaması için devletin elinden geleni yapacağını söyledi. Rapora göre 2018'de terör örgütü PKK yandaşlarının karıştığı suçların sayısı bin 873 olarak belirlendi. Bu sayı 2017'ye göre yüzde 82,2 oranında artış gösterdi. İçişleri Bakanlığı'nın raporunda, PKK için “Almanya için tehdit potansiyeli” diye ayrı başlık da açıldı. Raporun 250'nci sayfasında şöyle denildi:

EN ÇOK ÜYEYE SAHİP

“PKK, Almanya'da en çok üyesi olan ve etkili güce sahip dış kaynaklı aşırı organizasyondur. 2018‘de yeni üyeler kazanamasalar da bağlı kitleleri harekete geçirme güçleri vardır. Türkiye, Suriye'ye bir operasyon düzenlerse, Almanya'da güvenlik durumu kötüleşecektir. Bunlar ve karşıtlarının eylemleri yaygınlaşır.”