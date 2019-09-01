Ayder’de salıncaklar sökülüyor! Otel ve otopark yapılacak

Çamlıhemşin ilçesinde, 1987 yılında Bakanlar Kurulu kararı ile ‘turizm merkezi’ ilan edilen Ayder Yaylası, 1994’te milli park, 1998’de ise doğal sit alanı ilan edilerek, korumaya alındı. İmar planları hazırlanamayınca yapılaşmanın arttığı yaylanın doğal güzelliği bozuldu. Kentsel dönüşüm projesi uygulanacak yaylada şimdi de sayıları her geçen gün artan salıncaklar, oluşturduğu görüntü kirliliğiyle tartışılıyor.

“O ACAYİP ŞEYLERİ TEMİZLEYECEĞİZ”

Geçen ay yaylayı ziyaret eden Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, salıncakların kaldırılması için talimat vermişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da geçen hafta yaptığı bölge ziyaretinde de “O acayip şeyleri temizleyeceğiz” diyerek tepki göstermişti. Salıncaklardan yaylada yer kalmayınca Rize Valiliği’nce harekete geçildi. Valilikten salıncakların kaldırılması için sahiplerine uyarı gönderildi. Salıncak sahiplerine, 1 Eylül’e kadar süre verildiği, yaylanın orta alanının kamulaştırılması için de çalışma başlatıldığı belirtildi. Kamulaştırılacak yaylanın ortak alanında yapı yapılamayacağı, salıncakların da kurulamayacağı bildirildi. Ayder Yaylası’nda kaçak yapılan salıncak ve ziplinelerin kaldırılması için 56 kişiye tebligat gönderildi.

BAZARI SÖKTÜ, BAZILARI ZİNCİRLEDİ

Ayder Yaylası’ndaki salıncaklar, yapılan tebligatların ardından bugün kaldırılmaya başlandı. Bölgede, tebligatların ardından 6 kişi kendi imkanlarıyla salıncaklarını kaldırırken, bazı salıncak sahipleri de talebe dikkat çekmek için salıncaklarını zincirleyerek kullanama kapattı.

“TALEP GÖZARDI EDİLMEMELİ”

Bölgeye salıncağı ilk kurduğun söyleyen Ayşe Şahin, turistlerin salıncaklara yoğun talep gösterdiğini ve bu talebin göz ardı edilmemesi gerektiğini belirtti. Şahin, “Bu salıncakları ilk biz kurduk. Bize gönderilen tebligatta bir süre yazmıyordu. Sadece kaldırın deniliyor. Burada mağduruz. Burası bizim tabulu arazimiz” dedi.

OTEL VE OTOPARK YAPILACAK

AKP Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Ayder’de bir dönüşüm başlatıldığını vurgulayarak, “Rize'nin önemli bir değerini, markasını korumaya çalışıyoruz. Ayder'de bir dönüşüm başlatıyoruz. Otopark ihalesi ve otel yapılmaya başlanacak. Dönüşüme tabi tutulacak binaların yapı çalışmalarına başlanacak” dedi. (DHA/AA)