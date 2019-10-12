Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

Babaya son bakış

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de işgali altındaki bölgeden, Mardin'in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda şehit olan Mehmet Şirin Demir'in cenazesi toprağa verildi. Cenazede, Demir'in kızının düğününde giymek için aldığı takım elbisesi tabutun üzerine konuldu.

10:27 -
Haberler Gündem

Terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’de işgali altındaki bölgeden, Mardin’in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda şehit olan TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir’in babası Mehmet Şirin Demir’in cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morgundan alınarak Molla Ahmet Camisi’ne getirildi.

AA

Defin esnasında TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir, “İnşallah şehit oldun babam, hakkını helal et babam, doyamadım sana baba” ağıtları yaktı.

AA

Terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’de işgali altındaki bölgeden, Mardin’in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda 8 kişi şehit olmuş, 35 kişi yaralanmıştı.

AA

baba Mardin PKK şehit Suriye Terör terör örgütü TRT
Son güncelleme: 10:49 12.10.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more