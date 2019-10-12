Babaya son bakış

Terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’de işgali altındaki bölgeden, Mardin’in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda şehit olan TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir’in babası Mehmet Şirin Demir’in cenazesi Nusaybin Devlet Hastanesi morgundan alınarak Molla Ahmet Camisi’ne getirildi.

Defin esnasında TRT Kurdi çalışanı Gülay Demir, “İnşallah şehit oldun babam, hakkını helal et babam, doyamadım sana baba” ağıtları yaktı.

Terör örgütü YPG/PKK’nın Suriye’de işgali altındaki bölgeden, Mardin’in Nusaybin ilçesindeki sivillere yönelik yaptığı havan ve roketatarlı saldırıda 8 kişi şehit olmuş, 35 kişi yaralanmıştı.