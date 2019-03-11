Bahçeli: Biz beka dedik, bunlar belanın gölgesine girdi

Bahçeli’nin açıklamalarının satırbaşları şöyle:

Cumhur İttifakı’nın belediyelere güç katacağına inancım tamdır. 15 Temmuz’da başkentimizi ablukaya almayı planlayan FETÖ’cü teröristler, meydanları dolduran aziz milletimizi hesap edemediler. 15 Temmuz hain darbe girişimiyle ağırlaşan beka tehdidini bertaraf etmek için yeni bir sisteme geçildi. AK Parti ile yaptığımız milli mutabakat çerçevesinde Türkiye’ye özgün bir yönetim sisteminde uzlaşmaya varıldı.

‘BİZ CUMHUR DERKEN, ZİLLET YİNE KAOSA SARILDI’

AK Parti ile yaptığımız milli mutabakat çerçevesinde tarihimize uygun bir yönetim sisteminde uzlaşmaya varıldı. Biz Cumhur derken, zillet yine kaosa sarıldı. Biz beka dedik, bunlar belanın gölgesine girdi. CHP Türkiye’nin yükselişini durdurmak için sistem tartışmasını dilinden düşürmedi. Millet iradesini tanımayanlara 24 Haziran’da sandığı işaret ettik, CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Edirne Cezaevini yol geçen hanı yaptı. Terörist Demirtaş’a özgürlük çağrısı yaptı. Kandil operasyonuna karşı aynı merciye girdiler. Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı’na karşı YPG’nin safında yer aldılar.

Zillet sarmalında buluşanların zehirli dilleri susmadı. Cumhurbaşkanının meşruyetini tartışmaya açtılar. Sayın Cumhurbaşkanı’nın meşru görmediklerini söylediler. Bunlar Esad taraftarı, Sisi hayranı. Bunlar teröriste hoşgörülü, Mehmetçiğe tahammülsüzdü. Döviz çıksın diye el ovuşturdular. Kriz arayanlar zillette yuvalandı. 31 Mart akşamı alayı birden sandığın dibini boylayacak.

Bu seçimlerin ülkemiz için önemi hayatidir, geleceğimizi yakından etkilemektedir. 2023 hedeflerine doğru yürüyüşümüz kesilmek isteniyor. Belediye seçimlerinin beka sorunu olmadığını ifade eden zillet ittifakı, milli güvenlik sorunu haline gelmiştir. Bunların Türkiye ve Türk milletinin istiklal ve istikbali gibi bir dertleri yoktur. PKK/YPG’yi sorun olarak görmezler. Bunlara kalırsa Türkiye tarihi haklarından vazgeçmelidir, ekonomik tetikçilere boyun eğmelidir, terörle mücadele sona ermelidir. Bunlar teslimiyetçidir, acizdir, köhnemiştir.

Bugün açıklanan büyüme rakamları en kötü senaryoların geride kaldığını gösteriyor. Yüzde 2,6 büyüme gelecek için ümit sağlıyor. Türkiye küçülürse küçülsün ama bunların yalanları, riyaları yeter ki büyüsün!. Türkiye zillete teslim olmayacaktır, 31 Mart’ta haddini bildirecektir. 31 Mart’taki seçimlerde sadece belediye başkanı, belediye meclis üyesi, muhtar seçmeyeceksiniz; Türkiye’nin geleceğini ve bekasını oylayacaksınız.