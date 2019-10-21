Bakan Çavuşoğlu’ndan Barış Pınarı Harekatı açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu TRT World forum’unda önemli açıklamalarda bulundu.

Çavuşoğlu’nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde:

360 binden fazla Suriyeli Türkiye’den, terörden arındırdığımız iki bölgeye dönüş yaptı.Sahada ABD ile güvenli bölge oluşturmak için çalışırken, ABD, YPG’ye silah temin etmeye devam etti.

Müttefiklerimizin desteğini göremeyince tek başımıza artık bunu (Barış Pınarı Harekatı) yapmak zorundaydık.Biz Suriye’yi işgal etmiyoruz. Biz Suriye’nin toprak bütünlüğünü herkesten çok önemsiyoruz. Biz değil, YPG orada demografik yapıyı değiştirmeye çalışıyor.

‘Bizim için YPG de DAEŞ de aynıdır’

Sadece teröristler hedef alındı, sivillere zarar vermemek için çok önemli çaba sarf edildi.Barış Pınarı Harekatı başladığından beri gerçek dışı suçlamalar ve kara propaganda yapıldığını görüyoruz. Bu Türk-Kürt söylemi çok yanlış bir söylem. Kürtler bizim düşmanımız değil.Kürtlere karşı bir duruşumuz yok. Kuzey Irak’ta da çok iyi bir ilişkimiz var ve 350 bin Suriyeli Kürt’e ev sahipliği yapıyoruz Türkiye’de. Bizim için YPG de DAEŞ de aynıdır.

’35 saat kaldı’

Erdoğan ve Trump arasındaki telefon görüşmelerinin ardından ABD heyeti Ankara’ya geldi. Başkan yardımcısı Pence’in liderliğinde Pompeo ve O’Brien ve Jeffrey de katıldılar. Müzakerelerin neticesinde 13 maddelik bir mutabakata vardık. ABD bizim meşru güvenlik endişpelerimizi tanıdı. Güvenli bölge Türk ordusu tarafından kontrol edilecek. YPG unsurlarının oradan çekilmesi için 120 saatlik bir süre verildi. Bu anlaşmaya göre 120 saat içinde oradaki tüm unsurların çekilmesi gerekiyor. Eğer tüm YPG/PYD unsurları bölgeden çekilirse o zaman operasyonu durdurabiliriz. Ağır silahların tamamen toplanması da bu ifadede yer alıyor. Şimdi yaptırımlara gelince, yaptırımlarla yaşayamayız bunu da ifade ettik müzakereler sırasında. Bunlar da ortadan kalkacak. Türk silahlı güçleri ve istihbarat birimlerimiz bu anlaşmayı kontrol ediyor ve taciz ateşleri devam ediyor. Tabii ki taciz ateşlerine karşılık verdik. YPG/PYD unsurlarının kontrol ettiğimiz bölgeleri terk etmeye başladığını görüyoruz. 35 saat kaldı, çekilmezlerse operasyon yeniden başlayacak.