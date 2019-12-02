Barajlarda son 10 yılın en düşük doluluk oranı

İstanbul Kasım ayında kurak bir mevsim geçirdi. Bu durum barajlardaki su seviyesinin ciddi oranda azalmasına yol açtı.
İstanbul’un barajlarındaki doluluk oranı 1 Aralık’ta yüzde 35,60 olarak ölçüldü.
Bu oran son 10 yılın en düşük seviyesi anlamına geliyor.
Daha önce 2016 yılında aynı tarihte doluluk oranı yüzde 37,01 olarak ölçülmüştü.
İstanbul’un büyük barajlarının Aralık 2019 tarihine göre yıllar içindeki değişen doluluk oranlarıysa şöyle:
Veriler İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi’nin internet sitesinden alınmıştır.