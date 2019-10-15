Barış Pınarı Harekâtı’na katılmak için dilekçe verdiler

Sabah erken saatlerinde hazırladıkları gönüllü askerlik dilekçelerini Elazığ Askerlik Şubesi’ne veren grup adına açıklama yapan MHP Elazığ Başkanı Semih Işıkver, şunları söyledi:

VATANA CANIMIZ FEDA OLSUN

“Türkler esaret kabul etmeyen bir millettir. Bugün Türkiye’yi esaret altına almak isteyen, sınır boylarımızda bir terör devleti hayali ile yaşayan belli bir çevrenin hayallerini yıkmak ve eşkıyanın boynunu kırmak için Suriye sınırlarından içeri girmiş olan Türk ordusuna destek olmak için buradayız. Vatan için, millet için, bayrak için can vermeye hazır olduğumuzu göstermek için biz de Barış Pınarı Harekâtı'na katılma arzusu ile gönüllü askerlik başvurusu yaptık. Vatana canımız feda olsun.”