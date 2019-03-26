BBP’nin Gölbaşı adayından Mansur Yavaş’a destek

CHP’nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş, Büyük Birlik Partisi (BBP) Gölbaşı Seçim Koordinasyon Merkezi'ni ziyareti sırasında, Belediye Başkan Adayı Serkan Yücel’in samimiyetiyle karşılandı.

Başkan Adayı Yücel, 31 Mart yerel seçimlerinde bizzat vereceği oyu kendisine vereceğini söyledi. Yücel’in Mansur Yavaş hayranlığı, BBP’de ilk çatlağı verdi.

“OYUM SİZE MANSUR BEY”

Mansur Yavaş’ın ziyareti kapsamında kendisini karşılayanlar arasında, BBP Gölbaşı Belediye Başkan Adayı Serkan Yücel vardı. Partisinin, büyükşehirlerde Cumhur İttifakı'nı destekleme kararının aksine Millet İttifakı adayına destek mesajı veren Yücel, “Bir ülkücü olarak, bir alperen olarak Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir talebesi olarak da canıgönülden sizin kazanmanızı isterim. Şahsen oyumu size atacağım.” dedi.

“ÜLKÜCÜLER OLARAK SİZE YAPILAN ZULMÜ KABUL ETMİYORUZ”

Eski BBP Lideri Muhsin Yazıcıoğlu'nun anma törenine katıldığı için Yavaş'a teşekkür eden Yücel, “Biz alperen gönüllüleri olarak başkanımızı unutmayacağız. Yazıcıoğlu'nun alperenlerinden biri olarak, gençlerinden biri olarak, onun davasının arkasından giden ülkücü alperenlerden biri olarak size yapılan zulmü kabul etmiyorum kendi adıma. Gölbaşı'nda, Ankara'da bir kutuplaşma var. İstemediğim bir şey. Demokratik bir ortamda herkes yarışsın isteriz ancak bunu bu süreçte tam anlamıyla göremiyoruz. Umut ederim hakkınızda hayırlı olsun.” dedi.

“HEMŞEHRİMSİNİZ, RAHATLIYORUZ”

Yücel, 31 Mart yerel seçimlerindeki tercihine ilişkin ise, “Bir ülkücü olarak, bir alperen olarak, Muhsin Yazıcıoğlu'nun bir talebesi olarak canıgönülden sizin kazanmanızı isterim. Hayırlı olur vatan millet için. Tabi bu seçim bir araç, Muhsin Yazıcıoğlu da böyle söylüyor. Kavgalara alet olsun istemeyiz. 1 Nisan'da hayırlı olan olacaktır diye düşünüyorum. Ben nazik ziyaretiniz için çok teşekkür ederim. Hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Şahsen oyumu size atacağım. Sizin bir Ankaralı olmanız, hemşehri olmanız, ülkücü olmanız bizleri rahatlatıyor. Oyumuzun rengi de buradan geliyor zaten.” diye konuştu.



YAVAŞ: KİRLİ SİYASETE DUR DİYECEĞİZ

Kendisine destek veren Yücel'e teşekkür eden Mansur Yavaş ise şöyle konuştu, “Önemli olan haksızlık karşısında susmamak. Biz de orantısız bir güç karşısındayız. Basınla, billboardlarla, iktidar bütün gücüyle, hem anayasayı bir kenara bırakıp hem dinimizin emredici kurallarını bir kenara bırakıp hem de etik ve ahlaki kuralları bir kenara bırakıp peşinen suçlu ilan ediyor. Kaldı ki bunlar, Sayın Cumhurbaşkanı'nın kendisine de yapılmıştı. Hatta Özhaseki'ye de benzer suçlamalar yapılmıştı. Bunları yaşamış insanların, bize bunu yapmamaları gerekiyor. İnşallah bu kirli siyaseti, Ankara'da birleşip hep birlikte sandığa gömeceğiz. Demokraside verilecek en büyük cevap budur.”