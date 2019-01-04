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Bodrum’da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Bodrum'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda esrar ve skunk denilen uyuşturucu madde ile yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı. Kullanıcı olduğu belirlenen diğer şüpheli ise polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin evlerindeki aramada esrarlı kek ve tereyağı ele geçirildi.

android-time 21:11
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Bodrum'da düzenlenen 3 ayrı operasyonda esrar ve skunk denilen uyuşturucu madde ile yakalanan 4 kişiden 3'ü tutuklandı. Kullanıcı olduğu belirlenen diğer şüpheli ise polisteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Şüphelilerin evlerindeki aramada esrarlı kek ve tereyağı ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla F.P.’nin uyuşturucu sattığını tespit edip, teknik ve fiziki takibe başladı. Bir haftalık takibin ardından harekete geçen polis, geçen çarşamba günü F.P.’nin Türkkuyusu Mahallesi, Lalapaşa Sokak’ta otomobilinin içinde bekleyen İ.T.’ye esrar satması üzerine operasyonu başlatıp iki kişiyi suçüstü yakaladı.

MUĞLA'NIN BODRUM İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BİR EVDE UYUŞTURUCU MADDEYLE YAPILMIŞ TEREYAĞI VE KEK ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ TUTUKLANIRKEN, TORBACININ ESRARI TEREYAĞINA KARIŞTIRMASI VE KEK YAPIP SATMASI PES DEDİRTTİ. FOTO:İHA

MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE DÜZENLENEN UYUŞTURUCU OPERASYONUNDA BİR EVDE UYUŞTURUCU MADDEYLE YAPILMIŞ TEREYAĞI VE KEK ELE GEÇİRİLDİ. OLAYLA İLGİLİ 3 KİŞİ TUTUKLANIRKEN, TORBACININ ESRARI TEREYAĞINA KARIŞTIRMASI VE KEK YAPIP SATMASI PES DEDİRTTİ. FOTO:İHA

İ.T.’nin üzerinde yapılan aramada 4 gram esrar ele geçirildi.  Soruşturmayı derinleştiren polis F.P.’nin sattığı uyuşturucu maddeyi M.Ç.’den aldığını belirledi. Bunun üzerine M.Ç.’nin Gümbet Mahallesi’ndeki evine operasyon düzenlendi. Evde yapılan aramada, 200 gram uyuşturu madde skunk ile skunk imal etmede kullanılan düzenek ele geçirildi.

ESRARLI KEK VE TEREYAĞI ELE GEÇİRİLDİ

F.P.’nin sürekli irtibat halinde olduğu A.C.T.’nin de Gümbet Mahallesi’ndeki evine aynı gün operasyon düzenlendi. Buradaki aramada da saksılar içinde 8 kök skunk, 2 kilo 327 gram satışa hazır halde uyuşturucu madde skunk, toplam ağırlığı 630 gram olan esrarlı 6 dilim kek ve toplam 765 gram esrarlı tereyağı ile esrar imal etmekte kullanılan düzenek ele geçirildi. A.C.T. de gözaltına alındı.

FOTO:İHA

FOTO:İHA

3 ayrı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden adliyeye sevk edilen F.P., M.Ç ve A.C.T., tutuklandı. Diğer şüpheli İ.T. ise uyuşturucu kullanmak suçundan hakkında tutanak tutulduktan sonra emniyetten serbest bırakıldı.

DHA

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Son güncelleme: android-time 21:4004.01.2019
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