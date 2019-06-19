CHP’li başkan israfı duyurmaya devam ediyor

CHP’li İsmail Uygur ilk olarak, AKP’den devraldığı belediyenin 2014-2019 yılları arasındaki borcunu ardından da belediye çalışanların sayısını gösteren afişler yaptırıp, belediye binasına astı, ilçedeki bilbordlara yerleştirdi. Uygur son olarak AKP’li belediyenin tanıtım, reklam, temsili ağırlama ve yemek giderleri için 13 milyon lira harcama yaptığını tespit etti ve üçüncü kez afiş yaptırarak bunu halka duyurdu. Daha sonra da kendisine ait sosyal medya hesabından paylaştı.

“PARALARIN NERELERE HARCANDIĞINI GÖRÜN”

Başkan Uygur’un sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım büyük yankı uyandırdı. Uygur, kendi sosyal medya hesabından yaptığı duyuruda, “Şeffaf belediyecilik adına önceki dönemde sizlerin parası ile yapılan harcamaları Torbalı halkının bilgisine sunuyorum” diye yazarak üstünde “2014-2019 yılları arasında talan ile yönetilen belediyenin tanıtım, reklam, temsili ağırlama ve yemek giderlerinin toplamı; 13 trilyon TL (13 milyon TL)” yazılı bir afiş paylaştı.

“BELEDİYENİN 170 MİLYON BORCU VAR”

Belediye Başkanı İsmail Uygur, geçtiğimiz günlerde de Torbalı genelindeki tüm billboardlar ve belediye binasına astığı pankartla belediyeyi 170 milyon lira borçla devraldığını halka duyurmuştu. Belirli aralıklarla şeffaf belediyecilik adına belgeleri tek tek açıklayacağını söyleyen Uygur, belediye gelirlerinin personel maaşlarını karşılamadığını afiş ve pankartlar yoluyla ifade ederek, belediyenin bir aylık maaş maliyetinin 5 milyon 230 bin lira olmasına rağmen, İller Bankası'ndan olan gelirin ise 2 milyon 264 bin lira olduğu açıkladı.

“YÜZÜNÜ GÖRMEDİĞİMİZ İŞÇİLER VAR”

2014 yılında 453 çalışan ile belediyeyi devrettiklerini ifade eden Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, “8 Nisan itibariyle kasten, bilerek ve isteyerek batırılmış bir belediye devralmış bulunmaktayım. Önüne gelene sözler verilmiş, yandaşlar belediyeye doldurulmuş durumda. 453 personelle bıraktığımız belediyede 1446 kişi çalışıyor. Henüz yüzünü görmediğimiz işçilerimiz var. Bunlar da ATM'ciler. 170 milyonluk borç yetmezmiş gibi her ay 5 milyon 236 bin liralık da personel maaşı ile karşı karşıyayız. İller Bankası'ndan 2 milyon 264 bin lira kaynak alabiliyoruz. Sadece maaşlarda 3 milyon civarı eksideyiz. Elimizi nereye atsak orası elimizde kalıyor. Şeffaflık adına bunları ifşa etmeye devam edeceğiz. Ayrıca Torbalı halkı müsterih olsun borçları da öderiz, tahribatı da ortadan kaldırırız” dedi. Başkan Uygur, yapılan israfı Torbalı halkıyla paylaşmaya devam edeceğini dile getirdi.

“RAKAMLARLA HALKI ALDATIYOR”

AKP’li eski Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez belediye borçları ve alınan işçi sayısı ile ilgili yaptığı açıklamada İsmail Uygur’un rakamlarla halkın kafasını karıştırdığını dile getirerek, “Ben 2014'te belediyeyi devraldığımda toplam 673 personel vardı. Taşeron yasasından kaynaklanan toplu işçi geçişiyle birlikte bugün Torbalı Belediyesi'nin toplam personel sayısı; 91 memur, 48 sözleşmeli, 37 daimi işçi, 2 geçici işçi, 611 belediye şirketinde görünen işçi olmak üzere toplam 789 kişidir. Belediyenin 170 milyonluk borcu bulunduğu gibi tamamen mesnetsizdir,uydurmadır,halkın aklıyla dalga geçmektir. İsmail Uygur, kendisinden hizmet bekleyen vatandaşlara karşı ‘borcum var’ bahanesi oluşturuyor” ifadelerini kullandı.