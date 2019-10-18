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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 18 Ekim il il cuma namazı vakitleri…

Cuma namazı saatleri, haftanın en mübarek gününde vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Her zaman olduğu gibi milyonlarca mümin cuma saati mescit ve camileri dolduracak, cemaatle birlikte namaz kılacak. Cuma namazı saat kaçta merak edenler için Haberimizde tüm illerin cuma namaz ve ezan saatleri yer alıyor.

10:20 -
Haberler Gündem
Cuma namazı saat kaçta kılınacak? 18 Ekim il il cuma namazı vakitleri…

Müslümanların farz namazlardan olan Cuma namazını, öğlen vaktinde cemaatle kılması gerekiyor. İslam alemi bugün “Cuma namazı saat kaçta?” ve “Ezan ne zaman okunuyor?” sorularına cevap arıyor. İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm illerin 18 Ekim cuma namazı saatleri…

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CUMA NAMAZI KAÇ REKATTIR?

Bu Cuma namazında da inananlar camileri tıklım tıklım doldurmaya hazırlanıyor. Cuma namazı nasıl kılınır, cuma namazı kaç rekattır sorularına yanıt aradık.

Cuma namazı dört rekât ilk sünnet, iki rekât farz ve dört rekât son sünnet olmak üzere on rekâttır.

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