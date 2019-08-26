Cumhurbaşkanı Erdoğan: Üç dört belediye almakla bir yere varılmaz

Malazgirt Milli Park Alanı’nda, Malazgirt Zaferi’nin 948. Yıl Dönümü kutlanıyor. Törene Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli de katılıyor.

Erdoğan özetle şunları söyledi:

“Ecdadımızın asırlar boyunca yönettiği coğrafyalar zulüm ve sefalet içinde kıvranıyor.

Hiçbir siyasi veya ekonomik çıkar, bizi hakkı söylemekten, hakkın yanında yer almaktan, mazluma ve mağdura destek vermekten alıkoyamaz.

Diyarbakır’da yavrusu esir olan annenin günlerdir yaptığı eyleme gördünüz değil mi. Bugün Suriye’de yıkım katliam var. Rejim her gün masum kanı döküyor. Pek çok yerde Müslümanlar tehdit altında. Balkanlardan Karabağ’a ulaşan katliamı unutmadık.

Daha düne kadar evlerimizin dibine kadar getirdikleri mücadeleyi sınırlarımızın ötesine taşıdık. İnşallah Irak’tan Suriye’ye, Doğu Akdeniz’den diğer bölgelere kadar uzanan mücadeleyi zaferle taçlandıracağız.

Bir taraftan Atatürk’ün partisiyim diyeceksin, bir taraftan Misak-ı Milli nedir bilmeyeceksin. Biz Adana mutabakatı neyse bunun gereğini yapıyoruz yapmaya da devam edeceğiz.

Doğu Akdeniz’de yokuz” diyor. Ya Fatih, Yavuz gemilerimiz orada. Bayraklarımız dalgalanıyor. Bunları öğrenecek. Lafla olmaz öyle Atatürk partisi. Sen bitmişsin. 3-4 tane belediye almakla bir yere varılmaz. “