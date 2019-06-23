Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan oy kullanmaya Esra Albayrak, Berat Albayrak ve eşi Emine Erdoğan ile beraber geldi.

Erdoğan oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, “Seçimin YSK kararıyla yenilenmesi yoluna gidildi. Bugün de İstanbul’umuzda bu seçimi gerçekleştiriyoruz. Şu anda İstanbul’umuzun geleceğine tecrübesiyle dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum. Seçime katılımın yüksek olacağını umuyorum. Sizlere de teşekkür ederim. İstanbul dışında olanları getirmek için çok gayret ettik. İstanbul’da olanlar da bu işin önemini çok iyi biliyorlar. İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum. Hayırlı olsun diyorum” ifadelerini kullandı.

Erdoğan sonuçları İstanbul’da takip edeceğini söyledi.

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