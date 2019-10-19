Damat beraatine MHP tepkisi!

TBMM eski Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi Bülent Arınç’ın damadı Ekrem Yeter’in FETÖ davasından beraat etmesine MHP’den de tepki geldi.

MHP Genel Başkan yardımcısı ve Bursa Milletvekili Hidayet Vahapoğlu, sosyal medya hesabından, ”Bay Arınç’ın damadı FETÖ yargılamasından beraat etmiş…..Gemisini yürütene eskiden kaptan derlerdi… Şimdi ne diyorlar bilmem” paylaşımı yaptı.

‘'İNFİAL VAR''

Hidayet Vahaoğlu’na çok sayıda destek mesajı gelirken, bir kullanıcı da, ”FETÖ borsasından yararlanmış olsa gerek. İstediği kadar beraat etsin, milletin gözünde yine FETÖ olarak kalacaktır” diye yazdı. AKP eski İstanbul Milletvekili Mehmet Metiner de, damat Ekrem Yeter’in beraat etmesine tepki göstererek şu açıklamayı yaptı: ”’FETÖ konusunda duyarlı olanlar infial içinde. Madem FETÖ'cü değildi, neye dayanılarak hakkında dava açıldı ? Delil olmadan işlem yapıldıysa yargımız adına üzülürüm. Birileri araya girdiği için beraat verildiyse, bin kat daha üzülürüm. Bu tür tuhaf ve üzücü davranışlardan sadece yargı sistemimiz değil, Partimiz de zarar görür”