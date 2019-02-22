Duvarı çatlayan öğrenci yurdu, kullanıma engel değilmiş

Merkez üssü Çanakkale Ayvacık olan 5.0 büyüklüğünde depremin etkisi ile 2018 yılının Eylül ayında faaliyete geçen 2 bin 500 kişi kapasiteli KYK Safiye Hüseyin Kız Öğrenci Yurdu binasında derin çatlaklar oluşmuştu. Yurtta kalan öğrenciler sosyal medyada çatlaklardan dolayı tedirgin olduklarını söylemişlerdi.

İNCELEMELERDE BULUNDU

Çanakkale Gençlik Spor İl Müdürü Aziz Sinan Alp, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD ve Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğü teknik personelleri yurt binasına gelerek incelemelerde bulundu. Yapılan tetkikler sonucunda çatlakların sıva, dilatasyon ve binanın oturuşması çatlağı olduğu tespit edildiği belirtildi.

İLGİLİ HABER 6 aylık KYK yurdu depremde çatladı!

Konu hakkında Çanakkale Gençlik Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Çanakkale Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, AFAD ve Çanakkale Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün teknik personellerinin incelemeleri sonucu Safiye Hüseyin Yurt binasında; depremden kaynaklı binanın kullanılmasına engel oluşturacak bir durumun bulunmadığı yapılarda görünen çatlakların sıva ve dilatasyon çatlakları olup ayrıca binanın oturuşması sonucu çatlaklar olduğu tespit edilmiştir.”