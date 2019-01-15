E-Devlet askerlik yeri sorgulama: 2019 askerlik yerleri ne zaman belli olacak?

Vatani görevini yerine getirecek olanlar e-Devlet üzerinden 2019 askerlik yerlerinini açıklanmasını bekliyor. Askere gidecek olanlar askerliklerinin nerede yapacaklarını öğrenecek ve ulaşım planlarını yapacak. Peki askerlik yerleri ne zaman belli olacak? İşte e-Devlet ile 99/1 askerlik yeri sorgulama ekranı...

Askerlik görevini yerine getirecek olan vatandaşlar, “askerlik yeri sorgulama nasıl yapılır?” sorusunu soruyor. Askere gidecek olanların askerlik yerlerini öğrenebilmeleri için e-Devlet şifreleri olması gerekmektedir. Askerlik yerleri bugün yani 15 Ocak 2019’da e-Devlet üzerinden açıklanacak.

E-DEVLET ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA EKRANI

E-DEVLET ŞİFRENİZİ ÜCRETSİZ NASIL YENİLEYEBİLİRSİNİZ?

e-Devlet Şifrenizi unutursanız yeniden temin etmek için PTT şubelerine başvurmak zorunda değilsiniz. Eğer daha önce kullanıcı profilinize cep telefonu bilginizi tanımladıysanız, şifrenizi kendi kendinize ücretsiz olarak yenileyebilirsiniz. Şifre yenileme işlemini bu adresten gerçekleştirebilirsiniz. Ayrıca e-imza, mobil imza ve https://giris.turkiye.gov.tr/Giris/Banka-Giris adresini kullanarak internet bankacılığı ile şifre yenileme işlemi yapabilirsiniz.



ASKERLİK DURUM BELGESİ SORGULAMA



Vatandaşların askerlik durumlarını gösteren belge için e devlet girişi sonrasında askerlik durum belgesi sorgulama yapması gerekir. E devlet girişi sonrasında ilgili bakanlık menüsünde yer alan durum belgesi ile birlikte sizler de askerlik durumunuzu görüntüleyebilir ve sonrasında belgeyi indirerek bu belgeyi kullanabilirsiniz. Özellikle kişilerin askerlik durumu ile ilgili bilgi istendiğinde yapılacak olan e devlet girişi ile belirtilen belgeye sahip olmanız yeterli olacaktır. Böylecesizler de askerlik durumunuzu gösterecek ve kanıtlayacak belgeyi temin edebilirsiniz.

E devlet girişi konusunda sorun yaşayan vatandaşlar, e devlet girişi sayfasındaki yardım bağlantıları üzerinden gerekli işlemleri yaparak yeniden şifre belirleyebilir ya da mevcut sorunları gidererek tekrar e devlet kapısı için giriş işlemlerini yapabilir. Bu bakımdan sizler de sorunsuz bir şekilde giriş yapabilir ve askerlik konusundaki tüm işlemlerini yerine getirebilirsiniz.

ASKERLİK İÇİN GEREKLİ MALZEMELER NELERDİR?