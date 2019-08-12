En değişik ve en anlamlı bayram mesajları: İşte kısa ve uzun Kurban Bayramı mesajları ve sözleri

Dargınların barıştığı, büyük küçük herkesin yakınlaştığı Kurban Bayramı geldi. Kurban Bayramı’nda ziyaretlerimizi gerçekleştiriyor ve eş, dost, akrabalarımız ile vakit geçiriyoruz. Bayramda ziyaret edemediklerimize küçük bir mesajla da olsa unutulmadıklarını hatırlatmak ve sevdiklerimizi mutlu etmek için en iyi çözüm bayram mesajları.

EN DEĞİŞİK BAYRAM MESAJLARI

Bizi yaratan ALLAH a şükürler Olsun, Bütün Müslümanlara Hayırlı Olsun, Kurban Bayramınız Mübarek Olsun.

*Kalplerde Sevgi Olsun Gözlerimiz ışık Dolsun Kurban Bayramınız Kutlu Olsun

*Bayramların En güzeli ve Hayırlısını Diliyorum Size Kurban Bayramınız Mübarek Olsun.

*Benim ömrümde ırmaklar vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim ömrümde sevdiklerim vardır bayramlar ayrı geçince üzüldüğüm. Bayramınız mübarek olsun!

*Yazın Zaman içinde eski Kurban Sofralarında Yeniden görüşmek dileği iLe 11 Ayın Sultanı Kurban Ayınızın Size güzellikler ve Bereketler getirmesini ve Bayramda Mutluluklar içinde Yoğunlaşmanızı Diliyorum.

*Bugün Bayram! Mübarek Kurban Bayramı. Tüm inananlar birbirlerine daha çok yakınlaşsın, dargınlıklar ortadan kalksın, kardeşlik ve dostluk duyguları daha da kuvvetlensin. Tüm insanlar neşe ve mutluluk denizinde yüzsün. Bugün sevinç günü, kederleri bir yana bırakıp mutlu olalım. Kurban Bayramı.nı doya doya yaşayalım. Hayırlı bayramlar! Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli Kurban Bayramları dileğiyle.

*Soğuk Evimize Kurban Girdi ısıttı içimizi ısıttı Sofralarımızı, Kurban bitti Bayramı geldi Evimiz mutlu ve Sevinç Dolu Kurban Bayramınızı Kutlarız.

*Benim hayatımda nehirler vardır sularında hayallerimi yüzdürdüğüm, benim hayatımda sevdiklerim vardır bayramları ayrı geçirince üzüldüğüm. En kısa zamanda görüşmek üzere..

*Varlığı ebedi olan, Merhamet sahibi, adaletli Yüce Allah kendisine dua edenleri geri çevirmez. Dualarınızın Rabbin yüce katına iletilmesine vesile olan Kurban Bayramınız mübarek olsun.

*Kestiğiniz kurbanlar kabul olsun.. İyi niyetle başladığımız her gün sevdikleriniz hep sizinle olsun.