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Erbil’deki saldırı sonrası TBMM Başkanı’ndan sert açıklama!

Erbil'de gerçekleştirilen hain saldırı sonrası açıklama yapan TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bu hain saldırıya gereken cevap en kısa sürede verilecektir" dedi.

17:22 -
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Erbil’deki saldırı sonrası TBMM Başkanı’ndan sert açıklama!

Irak’ın Erbil kentindeki bir lokantada düzenlenen silahlı saldırıda 1 Türk diplomat şehit düşerken 2 Iraklı da yaşamını yitirdi. Gerçekleşen hain saldırı sonrası TBMM Başkanı Mustafa Şentop’tan sert açıklama geldi.

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Şentop, “Irak’ın Erbil kentinde düzenlenen silahlı saldırıda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğunda çalışan Türk diplomatımızın savunmasız bir halde iken şehit edildiğini öğrendim. Bu hain saldırıya gereken cevap en kısa sürede verilecektir. Milletimizin başı sağ olsun. Türkiye'nin millî çıkarları doğrultusunda uyguladığı politikaları ve terörle mücadelesini taşeron örgütlere havale edilen saldırılarla engelleyebileceğini düşünenler, yanıldıklarını er geç anlayacaklardır. Türkiye, mücadelesinde haklıdır, güçlüdür ve kararlıdır” ifadelerini kullandı. İHA

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