Erdoğan’dan Sudan mesajı: Demokratik süreç çalıştırılmalı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Roch Marc Cristian Kabore’yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde resmi törenle karşıladı. İki lider, baş başa ve heyetler arası görüşmeler ile anlaşmaların imza töreninin ardından kameralar karşısına geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın toplantısında Sudan lideri Ömer El Beşir’in tutuklanması ile ilgili “Darbe ile gelmiş bir siyasetçi değilim. Sandıkla gelen ve sandıkla bu yolculuğu devam ettirirken darbeye maruz kalmış birisiyim. Ne yazık ki dünya garip bir dünya. Darbeye karşı olduğunu söyleyenlerin nasıl darbecilerle kol kola girdiklerini de biliyoruz. Sudan bizim köklü, tarihi ilişkilerimizin olduğu bir ülke. Bu ilişkilerin devamından yanayız. Sudan demokratik süreci çalıştırmaya başlamalıdır diye düşünüyorum. Son dönemde Sudan’ın yaşadığı sıkıntıları da bilen birisiyim. Sudan’ın farklı bir sürece girmesi bizim için önemlidir. Şu anda değişik haberler geliyor. Sayın Beşir evinde midir başka bir yerde midir bunlarla ilgili sağlıklı bilgi vermemiz söz konusu değil. Suhuletle barış içinde Sudan’ın bu süreci atlatması temennimdir.” diye konuştu.