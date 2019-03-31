Erzurum seçim sonuçları belli oluyor… İşte Erzurum oy oranları!

31 Mart seçim sonuçları her ilde olduğu gibi Erzurum’da da merak ediliyor. Sayımların devam ettiği Erzurum’da oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Erzurum Belediye başkanı kim seçilecek? Erzurum AK Parti adayı Mehmet Sekmen’in o oranı, CHP, İyi Parti adaylarının oy oranı ne?
|Erzurum İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
|ADAY
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|AK Parti
|130.087
|% 63,09
|İyi Parti
|49.292
|% 23,91
|HDP
|12.133
|% 5,88
|Diğer
|6.259
|% 3,04
|CHP
|3.759
|% 1,82
|Saadet Partisi
|3.407
|% 1,65
|BTP
|633
|% 0,31
|DSP
|253
|% 0,12
|TKP
|193
|% 0,09
|Vatan Partisi
|181
|% 0,09
|Erzurum İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
|PARTİ
|ALDIĞI TOPLAM OY
|OY ORANI
|AK Parti
|96.496
|%57,08
|İyi Parti
|30.252
|%17,89
|HDP
|9.580
|%5,67
|BBP
|8.767
|%5,19
|MHP
|6.388
|%3,78
|CHP
|4.584
|%2,71
|Saadet Partisi
|3.801
|%2,25
|TKP
|327
|%0,19
|BTP
|63
|%0,04
|DP
|42
|%0,02
|Vatan Partisi
|19
|%0,01
|DSP
|6
|%0,00
ERUZUM 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI
Erzurum’da geçen yerel seçimde AKP %58.8 oy alarak birinci olmuş, MHP %29’la ikinci parti olmuştu.
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