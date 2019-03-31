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Erzurum seçim sonuçları belli oluyor… İşte Erzurum oy oranları!

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Erzurum'daki oy sayımı devam ediyor. Resmi olmayan verilere göre Erzurum'da seçim sonuçlarına göre partilerin ilk oy oranları şu şekilde...

20:30 -
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Erzurum seçim sonuçları belli oluyor… İşte Erzurum oy oranları!

31 Mart seçim sonuçları her ilde olduğu gibi Erzurum’da da merak ediliyor. Sayımların devam ettiği Erzurum’da oy oranları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Peki, Erzurum Belediye başkanı kim seçilecek? Erzurum AK Parti adayı Mehmet Sekmen’in o oranı, CHP, İyi Parti adaylarının oy oranı ne?

Erzurum İli Belediye Başkanlığı Seçim Sonuçları
ADAYPARTİALDIĞI TOPLAM OYOY ORANI
AK Parti AK Parti 130.087 % 63,09
İyi Parti İyi Parti 49.292 % 23,91
HDP HDP 12.133 % 5,88
Diğer Diğer 6.259 % 3,04
CHP CHP 3.759 % 1,82
Saadet Partisi Saadet Partisi 3.407 % 1,65
BTP BTP 633 % 0,31
DSP DSP 253 % 0,12
TKP TKP 193 % 0,09
Vatan Partisi Vatan Partisi 181 % 0,09
Erzurum İli Belediye Meclisi Seçim Sonuçları
PARTİ ALDIĞI TOPLAM OY OY ORANI
AK Parti AK Parti 96.496%57,08
İyi Parti İyi Parti 30.252%17,89
HDP HDP 9.580%5,67
BBP BBP 8.767%5,19
MHP MHP 6.388%3,78
CHP CHP 4.584%2,71
Saadet Partisi Saadet Partisi 3.801%2,25
TKP TKP 327%0,19
BTP BTP 63%0,04
DP DP 42%0,02
Vatan Partisi Vatan Partisi 19%0,01
DSP DSP 6%0,00

ERUZUM 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

Erzurum’da geçen yerel seçimde AKP %58.8 oy alarak birinci olmuş, MHP %29’la ikinci parti olmuştu.

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Son güncelleme: android-time 20:32 31.03.2019
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