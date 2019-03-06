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Millet İttifakı’nın Seçim Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Alparslan Kılıç’a saldırı!

Millet İttifakı'nın Seçim Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Alparslan Kılıç, iş yeri önünde yaklaşık on kişilik bir gurubun saldırısına uğradı. Kılıç'ın saldırıya uğradığı o anlar güvenlik kameralarına da yansıdı.

Saygı ÖZTÜRK
22:54 -
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İYİ Parti eski ilçe başkanı, Millet İttifakı’nın Seçim Koordinasyon Merkezi Sorumlusu Alparslan Kılıç, Ankara Etimesgut’ta bulunan iş yerinin önünde yaklaşık on kişilik bir gurubun saldırısına uğradı.

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GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Kılıç’ın saldırıya uğradığı anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Görüntülerde aracın yanında bulunan Kılıç’a etraftaki kişiler yumruk atıyor. Olayı gören iş yerindekiler de Kılıç’a yardıma koşuyorlar. Siyasi amaçlı yapılan saldırı, polise intikal ettirildi ve saldırganların yakalanması istendi.

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GÖREVDEN ALINMIŞTI

Mahsur Yavaş’ın seçim koordinasyonu işleri ile uğraşan Alparslan Kılıç, CHP ve İYİ Parti’nin ayrı ayrı aday çıkarmasına karşı çıkmış, bu yüzden ilçe başkanlığından alınmıştı. Ancak Kılıç görevden alındıktan sonra partiler ittifakı gerçekleştirmişti.

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Son güncelleme: android-time 23:01 06.03.2019
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