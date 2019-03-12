Ferhan Şensoy’un dizileri nelerdir? (12 Mart Oyna Kazan)

Oyna Kazan kopyası geldi! Instagram’dan Oyna Kazan kopyası şöyle duyuruldu: “Akşam yarışmasının kopyası geldi! Büyük tiyatrocu Ferhan Şensoy'u oyunları ve filmlerinden tanıyoruz. Peki ya dizileri nelerdi?” İşte Ferhan Şensoy’un dizileri…
FERHAN ŞENSOY’UN DİZİLERİ NELERDİR?
İşler Güçler – Final bölümü (2013)
Boşgezen ve Kalfası – Boşgezen (1995)
Varsayalım İsmail – İsmail (1991)
Şey Bey – (1986)
Köşe Dönücü – Köşedönücü (1984)
Sizin Dersane – Adnan Pazarlama (1979)
Evdekiler (1978)
Giyim Kuşam Dünyası (1978)
Bizim Sınıf (1978)
Caniko (1976)
Televizyon Film
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