Ferhan Şensoy’un dizileri nelerdir? (12 Mart Oyna Kazan)

Oyna Kazan kopyası geldi! Instagram’dan Oyna Kazan kopyası şöyle duyuruldu: “Akşam yarışmasının kopyası geldi! Büyük tiyatrocu Ferhan Şensoy'u oyunları ve filmlerinden tanıyoruz. Peki ya dizileri nelerdi?” İşte Ferhan Şensoy’un dizileri…

FERHAN ŞENSOY’UN DİZİLERİ NELERDİR?

İşler Güçler – Final bölümü (2013)

Boşgezen ve Kalfası – Boşgezen (1995)

Varsayalım İsmail – İsmail (1991)

Şey Bey – (1986)

Köşe Dönücü – Köşedönücü (1984)

Sizin Dersane – Adnan Pazarlama (1979)

Evdekiler (1978)

Giyim Kuşam Dünyası (1978)

Bizim Sınıf (1978)

Caniko (1976)

Televizyon Film