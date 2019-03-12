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Ferhan Şensoy’un dizileri nelerdir? (12 Mart Oyna Kazan)

Oyna Kazan, Instagram hesabından bu akşamın kopyasını yayınladı. Bu akşamki ipucu ise ünlü tiyatro oyuncusu Ferhan Şensoy'dan geldi. Genel kültürü kuvvetli olanlar bu sorunun yanıtını kolayca bulabilecek. 12 Mart Oyna Kazan kopyası: Ferhan Şensoy'un dizileri nelerdir?

19:28 -
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Ferhan Şensoy’un dizileri nelerdir? (12 Mart Oyna Kazan)

Oyna Kazan kopyası geldi! Instagram’dan Oyna Kazan kopyası şöyle duyuruldu: “Akşam yarışmasının kopyası geldi! Büyük tiyatrocu Ferhan Şensoy'u oyunları ve filmlerinden tanıyoruz. Peki ya dizileri nelerdi?” İşte Ferhan Şensoy’un dizileri…

FERHAN ŞENSOY’UN DİZİLERİ NELERDİR?

İşler Güçler – Final bölümü (2013)
Boşgezen ve Kalfası – Boşgezen (1995)
Varsayalım İsmail – İsmail (1991)
Şey Bey – (1986)
Köşe Dönücü – Köşedönücü (1984)
Sizin Dersane – Adnan Pazarlama (1979)
Evdekiler (1978)
Giyim Kuşam Dünyası (1978)
Bizim Sınıf (1978)
Caniko (1976)
Televizyon Film

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