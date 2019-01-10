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Gaziantep’te 2 PKK’lı terörist tutuklandı

Gaziantep'te, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK terör örgütü üyesi olan ve Suriye'de PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldığı saptanan 2 kişi tutuklandı.

android-time 22:57
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Gaziantep’te 2 PKK’lı terörist tutuklandı
Gaziantep'te, polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda PKK terör örgütü üyesi olan ve Suriye'de PYD/YPG içerisinde silahlı eğitim aldığı saptanan 2 kişi tutuklandı.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, Gaziantep’te PKK’lı 2 kişinin geldiği ve terör örgütü adına faaliyetlerde bulunacağı bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, terör örgütü PKK/KCK’nın Suriye yapılanması PYD/YPG terör örgütü içerisinde silahlı eğitim aldıklarını tespit ettiği 2 teröristi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı.

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Terör örgütü adına kentte faaliyette bulunmayı amaçladığı saptanan şüpheliler, emniyette yapılan sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklanarak cezaevine konuldu.  DHA

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Son güncelleme: android-time 22:5910.01.2019
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