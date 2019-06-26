Gemlik Kaymakamı’nın 2 oğlu kavgada bıçaklandı

Bursa’nın Gemlik İlçesi Kaymakamı Kemal İnan’ın Denizli’de yaşayan oğlu Safa Akif İnan (14), Ahmet Burak İnan (21) ve Mehmet Buğra İnan (21), iddiaya göre sosyal medyada bir paylaşımla ilgili yapılan yorumlardan dolayı bazı kişilerle tartıştı. İnan kardeler ile tartıştıkları kişiler iddiaya göre akşam saatlerinde Pamukova Üniversitesi KYK Yurtlarının karşısında bulunan Anfi Tiyatroda buluştu. Taraflar arasında burada çıkan sözlü tartışma kavgaya dönüştü. İnan Kardeşler, diğer grubun bıçaklı saldırısına uğradı. Olayda, Safa Akif, Ahmet Burak ve Mehmet Buğra kardeşler yaralandı.

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Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine 3 kardeş Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralılardan karın bölgesinden bıçaklanan Safa Akif İnan’ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.

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Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 3 şüpheli gözaltına alındı.

Soruşturma sürdürülüyor. DHA

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