Görevden alınan tayin edilen memura dava yolu kapanıyor

AKP milletvekillerinin Meclis'e getirdiği yeni torba yasa teklifinden memuru üzecek kritik bir düzenleme çıktı. Teklifin 17'nci maddesine göre, Cumhurbaşkanı bir kurumda çalışan memuru, başka bir kuruma ya da başka bir göreve naklen atama yoluyla gönderebilecek. Görevden alınan ya da istemediği bir kurum ya da kente gönderilen memur atamayı durdurmak, eski görevine dönmek için artık mahkemelerden olumlu karar da çıkaramayacak. CHP, düzenlemenin Anayasa'nın devlet memurlarının atama ve çalışma sistemini belirleyen 128'inci maddesine aykırı olduğunu, memurlarla ilgili düzenlemelerin kararnamelerle yapılamayacağını, bu nedenle maddenin torbadan çıkarılmasını istedi.

Torba yasa teklifinin 17'nci maddesine göre Cumhurbaşkanı, çeşitli kurumlardaki kariyer uzmanı, müfettiş, denetmen, denetçi gibi kamu hizmetine özel yarışma sınavı ile kabul edilen personeli kurumlar arasında naklen atayabilecek. Atanacak personelin seçileceği kadro veya pozisyonlar, atama yapılacak kadro veya pozisyonlar ile gerekmesi halinde atanmaya ilişkin hizmet süresi, sınav, yabancı dil bilgisi gibi ilave şartlar, daha sonra çıkarılacak yetkilendirmeye ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle belirlenecek.

Cumhurbaşkanının kararnamesiyle başka bir kuruma atananların mevcut kadro veya pozisyonlarında geçirdikleri süreler, atanacakları kadro veya pozisyonlarda geçirilmiş sayılacak. Dolayısıyla örneğin 29 yıl bir kurumda farklı bir kadro ve pozisyonda çalışan bir memur, başka bir kuruma bu düzenlemeyle atanması halinde geride kalan 29 yıllık çalışma süresini sanki yeni başladığı iş yerinde geçirmiş gibi işlem yapılacak. Dolayısıyla yıllardır çalıştıklarından daha üst düzeyde bir göreve atananlar bu sayede hak ettiklerinden daha fazla özlük haklara kavuşurken düşük görevlere atananlar ciddi hak kaybına uğrayabilecekler.

Memurların büyük bölümünü ilgilendiren torba teklife Birleşik Kamu İş Sendikası Başkanı Mehmet Balık sert tepki gösterdi. Düzenlemenin gerçekleştirilmesi halinde torpilli memurların yüksek görevlere, torpilsiz ve karşıt görülen memurların da istemedikleri yerlere kolaylıkla atanabileceğini, buna karşılık o memurların mahkemelerde hak arama imkanının büyük ölçüde budanacağını söyledi. İktidarın yıllardır yaptıkları usulsüz atamaları belli bir kurala bağlamaya çalıştığını ifade eden Balık, “Devlet sisteminde liyakatı kaldırıyorlar. Önceki yıllarda yapılan atamaların birçoğu mahkeme kararları ile geriye dönüyordu. Şimdi kanun hükmünde kararname ile bu mahkeme kararlarının önüne geçilmiş olacak” dedi.