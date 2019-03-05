Hadi ipucu sorusu belli oldu! ”Günün Listesi”ndeki 7. şarkıyı seslendiren sanatçı kim?

Günün listesindeki 7. şarkıyı seslendiren sanatçı Hadi 5 Mart 2019 ipucu sorusu oldu. Uygulamayı kullananların rahatlıkla bulabileceği sorunun yanıtı haberimizin içerisinde de yer alıyor. İşte, Hadi ipucu sorusu yanıtı…

HADİ İPUCU SORUSU

Hadi bu akşam 20:30'da! Ödül sponsorun katkılarıyla 30.000 TL. Bu akşamın ipucu da sponsordan geliyor. İpucu için hemen sponsora git, ”Günün Listesi”ndeki 7. şarkıyı seslendiren sanatçıyı not etmeyi sakın unutma. Yarışmaya herkesten bir adım önde başla.

CEVABI

Bugünün 20.30 yarışmasının ipucu sorusunun cevabı Özgün, şarkının adı ise ‘Aşık'.

ÖZGÜN KİMDİR?

19 Ekim 1979'da Eskişehir'de doğdu. Tek çocuk olarak büyüdü. 8 yaşındayken Eskişehir Anadolu Üniversitesi Çocuk Korosu'na girdi. Daha o yaştayken bile tek hayali konservatuvara gidebilmekti. Ancak babası bu konuya pek de olumlu yaklaşmıyordu. Ama o çok direndi ve de sınav sabahı uyuya kalan babasını zorla uyandırarak konservatuvar sınavına girdi.

Sonuçlar açıklandı, viyola bölümünü kazanmıştı. Annesi ve babası ile birlikte ansiklopediden viyolayı arayıp buldu ve nasıl bir enstrüman olduğunu o zaman öğrendi. 11 yaşında tek başına Ankara'nın yolunu tuttu…

Ankara Devlet Konservatuvarı'nda yatılı olarak okumaya başladı. Bir yandan da gitar çalıyordu kendi kendine… 16 yaşındayken bu işten para kazanmaya başladı. Önce kafelerde sahneye çıkmaya başladı. Okuldan kaçıyor, sahne programını yapıyor ve gece 03'de tekrar sessizce yatakhaneye giriyordu. Yani o dönem hep kapı yerine pencereyi kullandı.

2005 Kasım'da çıkardığı Elveda adlı albümünden Elveda, Seytan, Yanarım, Kandırman Lazım, Günahkar ve Aşk Ciçeği klipleriyle şarkıları tüm radyolarda ve müzik kanallarında 1 numaralara kadar yükseldi ve ona başta Altın Kelebek, Powerturk, İstanbul fm olmak üzere 40'ın üstünde ödül kazandırdı (en iyi çıkış yapan erkek, en iyi şarkı, en iyi beste, en iyi erkek şarkıcı, en iyi şarkı, en iyi video…)

2. Albümde devreye Iskender Paydaş girdi ve Isra Gülümser, Murat Cekem ve Tolga Kılıç'ın da ekibe katılmasıyla hummalı bir çalışma dönemi başladı. Temmuz 2007'de Özgün, Isra, Ozgün&Isra) İskender, Murat ve Ender imzalı şarkılardan oluşan “Nöbetçi Aşık” isimli 2. albümü piyasadaydı.

Bu albümünde de Kıvırır, Acıyı Çeken Anlar, Yalnızlık ve Kıpır Kıpır klipleriyle müzik piyasasındaki yerini sağlamlaştıran Özgün, Müyap Gold ödülünü de ödüllerinin arasına eklemiş oldu.