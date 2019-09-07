Hangi metro hatları 24 saat? Marmaray hangi günler gece çalışıyor?

İstanbul’un yoğun hatları üzerinden bir tespit ile hem metro hem de otobüs hatlarında kesintisiz ulaşım seferleri yapılıyor. Gece tarifesi 00.30-05.30 arası geçerli olacak, yolculardan iki basım ücreti alınacak. İşte İstanbul’da 24 saat açık olan metro hatları.

HANGİ METROLAR 24 SAAT ÇALIŞIYOR?

İstanbul’da sabaha kadar hizmet veren hatlar şöyle:

M1A (Yenikapı – Atatürk Havalimanı),

M1B (Yenikapı – Kirazlı),

M2 (Yenikapı – Hacıosman),

M4 (Kadıköy – Tavşantepe),

M5 (Üsküdar – Çekmeköy),

M6 (Levent – Boğaziçi Üniversitesi)

MARMARAY HAFTA SONU 24 SAAT

İBB’ye bağlı metroların cuma ve cumartesi gecesi 24 saat çalışacağının bilgisinin gelmesinin ardından Ulaştırma Bakanlığı da harekete geçti Marmaray da cuma ve cumartesi geceleri 24 saat hizmet verecek.

24 SAAT ÇALIŞAN OTOBÜS HATLARI

Gece boyunca hizmet veren 24 İETT hattı içinden sekizi metro ile entegre olacak.

Bu hatlar şöyle:

34G Beylikdüzü-Söğütlüçeşme ( Metrobüs)

11 ÜS Sultanbeyli – Üsküdar

130A Deniz Harp Okulu – Kadıköy

15F Beykoz – Kadıköy

25G Sarıyer – Taksim

40 Rumelifeneri / Garipçe – Taksim

E-10 Sabiha Gökçen Havalimanı / Kurtköy – Kadıköy

E-3 Sabiha Gökçen Havalimanı – 4.Levent Metro