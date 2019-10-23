İETT yolcuları ile buluşup çözüm üretiyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, 2012 yılından beri her yıl 6 ayrı toplantıyla gerçekleştirdiği Yolcu Buluşmaları'nı, sayısını arttırarak devam ettirme kararı aldı.

20 KONU TESPİT EDİLDİ

İETT Bürokratları, son olarak 147 numaralı Şahintepe-Cihangir Mahallesi otobüs hattının yolcularıyla bir araya geldi. Yapılan toplantıda, hatla ilgili iyileştirmeye açık 20 konu tespit edildi. Sorunların çözülmesi için çalışmalar başlatıldı.

YOLCULAR BİLGİ ALIŞVERİŞİNDE BULUNDU

Yolcu Buluşmaları kapsamında, konu hakkında başvuru yapmış yolcular kuruma davet ediliyor ve uzman personelle bir araya getiriliyor. Vatandaşlar yolculuk deneyimlerini birebir paylaşarak, bürokratlarla fikir alışverişinde bulunabiliyor.

ÇÖZÜM ODAKLI ANLAYIŞ

Proje, çeşitli iletişim kanalları aracılığıyla kuruma başvuruda bulunmuş İstanbulluların sorunlarının çözülmesini amaçlıyor. Toplantılarda öneriler ve İETT'nin hizmetleri hakkındaki düşünceler, bizzat vatandaşların kendisinden öğreniliyor. Hatlarda yaşanan sıkıntılarla ilgili iyileştirmeye açık alanlar tespit ediliyor. Yolcuların bildirdiği öneri, istek veya şikayetler, çözüm odaklı olarak sorumlu birimlerle paylaşılıyor.

TALEPLER İNTERNET YA DA TELEFON ÜZERİNDEN

İstanbullular; otobüsler ve metrobüs hattı ile ilgili talep, öneri ve şikâyetlerini ALO 153 Çağrı Merkezi, İETT sosyal medya hesapları ve www.iett.istanbul web sitesinden iletebiliyor.