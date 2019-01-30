İhlaszedeler’in gözü Meclis’te

İhlas Finans'a birikimlerini yatıran ve 19 yıldır paralarını geri alamayan mağdurlarla ilgili Meclis'te çifte mesai yapılacak. CHP'nin, araştırma komisyonu kurulmasına ilişkin önergesi ve mağdurların paralarını alabilmelerinin önünü açacak kanun teklifi Şubat ayı başında TBMM'de görüşülerek oylanacak. 5 Şubat'tan itibaren çalışmalarına başlayacak olan Meclis Genel Kurulu'nda teklif ve araştırma önergesi CHP tarafından gündeme getirilecek. Vekiller oy kullanacak.

ZAMAN AŞIMI RİSKİ

CHP Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Akif Hamzaçebi, bankalar kanunda değişiklik yapılarak İhlas mağdurlarının paralarını almalarını sağlayacak teklifini doğrudan Genel Kurul'a indirecek ve oylamada kabul edilirse teklif gündeme girecek. Teklifte, İhlas Finans'ın mudilere ödemelerini yapmadığı belirtilerek, mağdur olanlar için paraların tahsili isteniyor. TBMM gündemine gelecek teklif bu kez İhlaszedeler için işleyen zaman aşımı riski ile yarışacak.

20 İMZALI ÖNERGE

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir ve 20 CHP'linin imzası bulunan araştırma önergesi ise Danışma Kurulu kararı ile Genel Kurula getirilerek görüşülecek. Önerge kabul edilirse TBMM'de tüm partili milletvekillerinden oluşan Araştırma Komisyonu kurulacak. Önergede mağdurların sayısının aradan geçen 19 yıllık süreçte ‘ölümler' nedeniyle azaldığına dikkat çekilerek, alacakların tahsili için zaman aşımı dolmadan çözüm yollarının üretilmesi isteniyor. Önergede, İhlas Holding'in kurucusu Enver Ören'in vefat etmesinin ardından holdingin başına geçen ABD vatandaşı Mücahit Ören'in Yargıtay tarafından ‘nitelikli dolandırıcılık' suçundan mahkûm edildiği hatırlatıldı. Ayrıca devletin bu yolsuzluğa seyirci kalmaması ve lüks içinde yaşayan Mücahit Ören'in şirketlerine el konularak, mağdurların paralarının ödenmesi gerektiği ifade edildi.