İmamoğlu: Cumhuriyet ve demokrasi bir arada çok güzel

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Vali Ali Yerlikaya'nın ev sahipliğinde, Türkiye Cumhuriyeti’nin 96. kuruluş yıl dönümü kutlamaları kapsamında, valilikte düzenlenen tebrikleri kabul törenine katıldı.

İBB üst yönetiminin de tam kadro yer aldığı törende, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, İstanbul protokolü ile birlikte yabancı misyon temsilcileri hazır bulundu. Buradaki törenin ardından İmamoğlu, Vatan Caddesi'nde yapılan resmigeçit törenine katıldı.

“EN BÜYÜK MİLLİ BAYRAMIMIZ”

İmamoğlu, İstanbul’daki bayramı doya doya kutladıklarını belirterek, “İnşallah nice yüzyıllarda bayramımızı hep birlikte kutlarız.Bizim en büyük milli bayramımız, bir araya gelişimiz, kol kola oluşumuz. Milletimizin birliği ve dirliği için çok özel bir simge. İstanbul'da bayramımızı doya doya kutluyoruz. Biz bu sene özellikle diyoruz ki, ‘Yaşasın Cumhuriyet, Yaşasın Demokrasi.' İkisi bir arada çok güzel. Toplumun bağımsızlığı, özgürlüğü ve fikir birliği… Her konuda Cumhuriyet'in etrafında birleşmesi adına, çok simgesel ve değerli bir tanım. O bakımdan bu duygularımla, barış ve huzur içerisinde nice güzel seneler, nice güzel yüzyıllar diliyorum” diye konuştu.

ASKERİ ARAÇLA HALKI SELAMLADILAR

Resmi tören, Başkan İmamoğlu, Vali Yerlikaya ve Orgeneral Avsever'in üstü açık askeri araca binip, Vatan Caddesi'ni dolduran vatandaşları selamlaması ile başladı.

Ellerinde Türk Bayraklarıyla bayram coşkusunu yaşayan vatandaşlar, daha sonra hep bir ağızdan, 52. Motorlu Piyade Tümen Komutanlığı emir komutasındaki karma bando eşliğinde İstiklal Marşı’nı okundu.