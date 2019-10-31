İmamoğlu’ndan kayyum eleştirisi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, dün Fransa’nın Strasburg kentinde düzenlenen Avrupa Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi (AYBYK) genel kurulunda yaptığı konuşmada “İktidar, manipülasyonla kazanamadığı seçimi, seçimleri yönetmekle yetkili olan Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) kararıyla iptal ettirerek kazanmak istedi. Ama iktidarın gücüne rağmen yurttaşlarımızın güçlü iradesi 23 Haziran gecesi bir kez daha ve çok daha gür bir sesle demokrasiden yana oldu” ifadelerini kullandı.

YSK’nın iptal gerekçelerinden bazılarının aynı zamanda ceza mahkemelerinin konusu olduğunu hatırlatan İmamoğlu, “Ama aylar geçmesine rağmen kimse cezalandırılmadı, çünkü ortada zaten bir suç yoktu” dedi.

İmamoğlu kayyum atamalarına ilişkin ise şunları söyledi:

Seçimle gelenin, seçimle gitmediği yerde ne demokrasi olur ne de hukukun üstünlüğü kalır. Vatandaşın sandıktan çıkan iradesi, bir takım makam sahiplerinin kendi arzularına göre geçerli ya da geçersiz sayabileceği herhangi bir irade değildir. Vatandaşın seçme ve seçilme hakkını özgürce kullanmasının önüne engeller çıkarmak, demokrasi dışı arayışlar içindeki kesimleri güçlendirmekten başka bir işe de yaramaz. Bazı seçmen kesimlerini, bazı siyasi partileri, bazı seçilmişleri diğerlerinden ayrı tutmak, farklı ölçütler ve farklı kurallar uygulamaya kalkmak asla ve asla kabul edilemez.

KAYYUM ATAMALARI

Belediye başkanlarının görevden alınarak, yerlerine kayyum atanması ve bir kısmının tutuklanması özellikle hukuk devleti ilkesini ihlal etmektedir. Görevden alınmalar demokrasinin ilkelerine, mevcut hukuksal düzenlemelerimize ve taraf olduğumuz uluslararası sözleşmelere de uygun değildir

Siyasi partiler ve onların seçilmiş yöneticileri, milletvekilleri, belediye başkanları ya hukukun içindedirler ya da dışındadırlar. Buna nihai kararı verecek olan yargıdır. Siyasi irade değildir. Anayasa'da bu açıkça belirtilmektedir. Kime yapılırsa yapılsın, haksızlığa, hukuksuzluğa, adaletsizliğe açıkça ve hep birlikte ‘Hayır' demek mecburiyetindeyiz. Çünkü bu bir adalet mücadelesidir, bu bir demokrasi mücadelesidir. Bu, millet iradesini koruma mücadelesidir. Demokrasi mücadeleleri uzun ve meşakkatlidir. Hiçbir fanatizme kapılmadan, hiçbir ayrımcılık yapmadan, korkmadan, yılmadan Cumhuriyetin ve demokrasinin değerlerini her koşulda, her zeminde savunmaya devam edeceğiz