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Kritik görüşmede İmamoğlu’nun sandalyesi kırıldı

Ankara'daki Saray'a çağrılan 30 büyükşehir belediye başkanı toplansında ilginç bir an yaşandı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun sandalyesi kırıldı, kırılan sandalye gülüşmelere neden olurken İmamoğlu ile Erdoğan arasındaki esprili konuşma dikkat çekti.

Sozcu.com.tr
19:36 -
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Saray'daki toplantıda ilginç bir olay da yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girerken tüm belediye başkanları daha önceden hazırlanmış üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu sandalyelerden ayağa kalktılar. Erdoğan'dan sonra yerlerine oturan başkanlardan Ekrem imamoğlu'nun oturduğu sandalyenin ayağı kırıldı. İmamoğlu yere düştü.

Gülüşmeler arasında Erdoğan girdi devreye “Biz bir şey yapmadık sen sandalyeyi kırdın. Parasını ödemen lazım bakın bu israfa girer.” dedi. Gülüşmelerden sonra İmamoğlu yeni getirilen sandalyeye otururken bu sözlere “ikinci kez oturduğumda daha sağlam oturuyorum” diye yanıt verdi

Son güncelleme: android-time 19:40 11.09.2019
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