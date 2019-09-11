Kritik görüşmede İmamoğlu’nun sandalyesi kırıldı

Saray'daki toplantıda ilginç bir olay da yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan salona girerken tüm belediye başkanları daha önceden hazırlanmış üzerlerinde isimlerinin yazılı olduğu sandalyelerden ayağa kalktılar. Erdoğan'dan sonra yerlerine oturan başkanlardan Ekrem imamoğlu'nun oturduğu sandalyenin ayağı kırıldı. İmamoğlu yere düştü.

Gülüşmeler arasında Erdoğan girdi devreye “Biz bir şey yapmadık sen sandalyeyi kırdın. Parasını ödemen lazım bakın bu israfa girer.” dedi. Gülüşmelerden sonra İmamoğlu yeni getirilen sandalyeye otururken bu sözlere “ikinci kez oturduğumda daha sağlam oturuyorum” diye yanıt verdi