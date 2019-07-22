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İstanbul sokaklarında değişim rüzgarları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesiyle İstanbul sokaklarında değişim rüzgarları esiyor. Daha önceki yönetimlerde hatırlanmayan Lozan Antlaşması'nın ve Erzurum Kongresi'nin yıldönümünü İmamoğlu unutmadı. Lozan Antlaşması'nın 96, Erzurum Kongresi'nin ise 100. yılında İstanbul’un işlek caddelerindeki üst geçit ve bilboardlara bu anlamlı günlerin şerefine afişler asıldı.

Fatma VURGUN
15:27 -
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İstanbul sokaklarında değişim rüzgarları

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 24 Temmuz 1923’de İsviçre’nin Lozan şehrinde imzalanan Lozan Antlaşması’nın 96. yıldönümü ile Erzurum Kongresi’nin 100. yılı dolayısıyla İstanbul'daki işlek cadde ve meydanlarına pankartlar astı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun imzasını taşıyan afişleri görenler, “İşte İmamoğlu farkı” demekten kendilerini alamadılar.

DAHA ÖNCE RASTLANMAYAN AFİŞLER

Lozan Antlaşması’nın 96. yıldönümüne ithafen “Lozan Antlaşması’nın 96. yılında egemenliğimizi tüm dünyaya kabul ettiren bu zaferi bize kazandıranları saygıyla anıyoruz” ifadelerine yer verildi. Lozan Antlaşması’nın imzalanmasıyla birlikte Osmanlı İmparatorluğu için son derece ağır olan Sevr Antlaşması geçersiz sayılmış, modern Türkiye Cumhuriyeti’nin sınırları tanımlanmıştı.

VATAN BİR BÜTÜNDÜR PARÇALANAMAZ

İBB'nin astığı Erzurum Kongresi’yle ilgili afişlerde, “Erzurum Kongresi’nin 100. Yılında ‘Vatan bir bütündür parçalanamaz’ diyenleri saygıyla anıyoruz” denildi.

Erzurum Kongresi, Türkiye'nin parçalanmasına ve işgaline karşı direnişin şekillendiği kongre olarak biliniyor. Erzurum Kongresi'nin önemini Mustafa Kemal Atatürk, kongredeki kapanış konuşmasında, “Tarih şüphesiz bu Kongremizi ender ve büyük bir eser olarak kaydedecektir” sözleriyle tarihe not düşmüştü.

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