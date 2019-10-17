İstanbul’da büyük emlak dolandırıcılığı operasyonu

İstanbul Emniyeti, Esenyurt ve Beylikdüzü'nde birçok kişinin bazı emlakçılar tarafından dolandırılarak mağdur edildiği şikayetleri üzerine çalışma başlattı. Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği (YAN-DOL) ekipleri, bazı emlak ofislerinin bir şebeke tarafından yönetildiğini belirledi.

GÜVEN VERMEK İÇİN KADIN ELEMAN

Araştırmada şebeke elebaşının ofislere uğramadığı da belirlendi. Güven vermek için kadın eleman çalıştıran, ofis binalarına tabela astıran şebekenin hiyerarşik yapısı ortaya çıkarıldı. “Kimliği Getir, Daireyi Götür” sloganıyla reklam veren, ev alım-satımı sırasında vatandaşları dolandırdıkları tespit edilen çeteye operasyon düzenlendi. Şebekenin tarla olan yerleri arsa olarak göstererek sattığı, 380 metrekare daire diyerek 150 metrekare ev sattıkları, lüks daireler göstererek bodrum kat tapusu verdikleri anlaşıldı.

110 VATANDAŞI ÇARPTILAR

Esenyurt’ta, Avcılar, Küçükçekmece, Beylikdüzü, Başakşehir ve Arnavutköy’de 33 adrese eş zamanlı yapılan operasyonlarda 30 şüpheli gözaltına alındı. Çete tarafından dolandırılan 110 vatandaş olduğu öğrenildi. Vurgunun yaklaşık 100 milyon lira olduğu değerlendiriliyor.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 20 tapu, 40 çek-senet, 35 akllı telefon, çok sayıda bilgisayar belleği, taşınmaz gayrimenkul satış sözleşmesi ve müştekilerin isimlerinin ve müştekilerden dolandırılan meblağların yazılı olduğu notlar ele geçirildi.

