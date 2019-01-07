İstanbulda okullar tatil mi? İstanbul bugüne karla uyandı, ne kadar sürecek?

İstanbul'da kar yağışı başladı. İstanbul'da öğrenciler bu soru ile uyandı; okullar tatil mi? Yağışın aralıksız sürmesi bekleniyor. Güney kıyılarında 2-5 santimetre, kuzey ve iç kesimlerde 5-15 santimetre arasında kar yüksekliği olacağı tahmin ediliyor. Peki İstanbul'da okullar tatil edilecek mi? Kar ne kadar sürecek?

İstanbul haftaya karlı başladı. Geçtiğimiz hafta Meteoroloji ve AKOM’dan yapılan uyarılar sonrası dün gece başlayan kar yağışı yolları kapladı. Yağışın bugün de devam etmesi bekleniyor. Peki İstanbul’u beyaza bürüyen bu yağış okulları tatil etti mi?

İSTANBUL’DA OKULLAR TATİL Mİ?

İstanbul Valiliği’nden okullar tatil edilip edilmeyeceğine dair bir açıklama gelmedi. Öğrenciler 7 ocakta İstanbul’da kar tatili yapmayacak.

İSTANBUL’DA KAR YAĞIŞI NE KADAR SÜRECEK?

Salı akşam saatlerine kadar aralıklarla etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle, güney kıyılarında 2-5 santimetre, kuzey ve iç kesimlerde 5-15

santimetre arasında kar yüksekliği beklenirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi de 7 bin 83 personel, bin 357 araç, köy yolları için 147 traktör, metrobüs güzergahında 33 karla mücadele aracını hazır tutuyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), soğuk havanın çarşamba günü sabah saatlerine kadar etkili olacağını, yağışların ise bu gece yarısından itibaren kuzey bölgelerden başlayarak il genelinde kar şeklinde süreceğini duyurmuştu.