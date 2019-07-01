İzmir Efes’e köy akademileri açılıyor

İzmir- Selçuk Efes'in kültür sanat hayatında önemli bir dönüm noktası olacak olan Köy Akademilerinde ilk aşamada çocuklara yönelik yaratıcı drama, yabancı dil, kitap okuma günleri ve müzik kursları açılacak. “5 Hedef 50 Proje” sloganından birini gerçekleştirmenin huzurunu yaşadıklarını belirten Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “Uzaklar yakınlaşsın, gelecek parıldasın. Köylerimizdeki çocuklarımız için köylerimizdeyiz” dedi.

50 PROJEDEN BİRİ HAYATA GEÇİYOR

Köy Akademileri Projesi'nin hayata geçmesinin kültür sanat kenti Selçuk Efes için oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; “5 hedef 50 projemizden birini gerçekleştirmenin huzurunu yaşıyoruz. Selçuk Efes bir kültür sanat kenti. Bu yüzden kültür sanat etkinlikleri, her birimizin hayatında hobi ve boş zaman aktivitelerinden ziyade kişisel gelişim ve üretime yönelen bir anlam ifade ediyor, etmeli diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

KURS ÇEŞİTLİLİĞİ ARTACAK

Selçuk Efes'te bir kültür sanat politikası oluşturmak, özellikle çocuk, genç, engelli ve kadınları kültür sanatın renkli dünyasına daha fazla dahil etmek amacıyla açılacak olan Köy Akademilerinde ilk aşamada çocuklara yönelik yaratıcı drama, yabancı dil, kitap okuma günleri ve müzik kursları açılacak. Zaman içerisinde akademilerin hedef kitlesi ve bünyesindeki kurs çeşitliliği de artacak.