Şeytan Deresi'nde gerçekleştirilen fidan dikim şöleninde bir konuşma yapan Tunç Soyer, 18 Ağustos'taki büyük yangında İzmir'in akciğerlerinin yandığını hatırlatarak, “Bunu tedavi etmek mecburiyetindeyiz. 18 Ağustos'taki büyük yangından sonra çok daha fazla fidan dikeceğimizi, daha fazla alanı yeşillendireceğimizi söylemiştik” dedi.

3 bin 800 hektar alanda ağaçlandırma yapmayı ve yanan ormanların çok daha fazlasını İzmir'e iade etmeyi hedeflediklerini anlatan İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer, sözlerine şöyle devam etti:

“Bugün burada 280 dönümlük ağaçlandırma sahası için ciddi çalışmalar yaptık. Uzunca yıllardır bu topraklarda kızılçam dikiyoruz. Aslında bu çıra ekip yangın biçmeye benziyor. Bir tane sandal ağacı fidanı bulamadık burada, tüketmişiz. Bu yüzden bugün menengiç, kermes meşesi, palamut meşesi, delice zeytini, dağ çileği ve ahlat gibi ağaçların fidanını dikiyoruz. Bunlar yangına daha dayanıklı, dirençli ağaçlar. Bunlar yaban hayatını güçlendirecek ağaçlar.”

SOYER YENİ PROJEYİ DUYURDU

İzmir'in ormanlarını geliştirmek amacıyla yeni bir uygulama başlattıklarını da duyuran Soyer, “İzmir'de doğan her çocuk için bir fidan dikeceğiz. İzmirlilerin çocukları, ağaçlarıyla birlikte büyüyecek. Her vefat eden İzmirli için de bir anı ağacı dikeceğiz. Onlar da anılarıyla beraber yaşayacaklar” dedi.

Soyer ayrıca Artvin Şavşat Çocuk Belediyesi tarafından İzmir'deki fidan seferberliğine 2 bin 9 lira maddi bağış yapıldığını da açıkladı.

Hacettepe Üniversitesi'nden Biyoloji Bölümü Ekoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Çağatay Tavşanoğlu ise büyük yangınla ilgili umutsuz olunmaması gerektiğini belirterek, durumun İzmir'in yeşillendirilmesi için bir ağaçlandırma seferberliğinin zemini olarak değerlendirilmesi gerektiğini kaydetti.

Törendeki açılış konuşmalarının ardından İzmirliler fidan dikim sahasına geçti ve alanın farklı bölgelerinde o alana uygun olan türleri toprağa dikti, can suyu verdi.

ORMAN İZMİR KAMPANYASININ HEDEFLERİ

Orman İzmir Kampanyası'nın hedefleri, İzmir'de doğan her çocukla eş zamanlı olarak bir ağacın büyümesi, İzmirlilerin doğa ve ormanlarla bütünleşebilmesi için il genelinde 35 “yaşayan park”ın kurulması, kentteki tüm park alanlarının, yeşil koridor ve “yeşil caddeler” aracılığıyla birbirine ve şehrin doğal alanlarına bağlanması olarak ifade ediliyor.

İzmir'in, doğasını koruyan, çeperindeki orman ve diğer tüm yaşam alanlarıyla uyumlu bir kent olması için çalışan İzmir Büyükşehir Belediyesi, Orman İzmir Kampanyası kapsamında bir yıl içerisinde 3,5 milyon TL tutarında bağış toplamayı amaçlıyor.

BAĞIŞ HESAP BİLGİLERİ ŞÖYLE:

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