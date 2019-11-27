Emoji listesiyle eylem planlayan teröriste ‘Mayo giy’ talimatı!

Suriye’den bombalı eylem yapmak için Türkiye’ye giriş yapan, geçen temmuz ayında Adana’da yakalanarak tutuklanan Miray H. (20), Kadriye O. (40) ve Cevher H. (41) hakkında yürütülen savcılık soruşturması tamamlandı.

Etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak itirafçı olan bombacı Miray H. ve diğer zanlılar hakkındaki iddianame Adana 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edildi.

BEŞ FARKLI ŞİFRELİ BOMBA YAPMAYI ÖĞRENMİŞ

Terör örgütünün dağ kadrosunda yer alan iki teröristin telkinleriyle kandırıldığını, 2014 yılında PKK/YPG’ye katıldığını anlatan Miray H., silah ve patlayıcı eğitimi aldığını, beş farklı şifreli bomba düzeneği yapmayı öğrendiğini söyledi.

Sahte kimlik ve yol izin belgesiyle, kuryeler aracılığıyla Akçakale’den Türkiye’ye geçtiğini ifade eden itirafçı terörist şunları anlattı:

KISA ELBİSE, MAYO, AÇIK AYAKKABI

* Bana eylem yapmam için talimat verildi. Kiralık ev tutmam, ayda bir ev değiştirmem, kendimi Şamlı bir turist olarak tanıtmam istendi. Dikkat çekmemek için kısa elbise ve mayo giymem, bahar aylarında topuklu ayakkabı giymem, yaz aylarında açık ayakkabı tercih etmem ve geçici dövme yaptırmam söylendi.

SAHTE SEVGİLİ FOTOĞRAFLARI

* Bana verdikleri telefona dikkat çekmemek için arkadaşlarımızla sevgili gibi göründüğümüz fotoğraflar yüklendi. Eylem yapacağım kentteki keşif tespitlerimi, Suriye’deki örgüt mensuplarının görmesi için WhatsApp’ın durum kısmında paylaştım.

KANLI TUZAK İÇİN ÖZEL EMOJİ LİSTESİ

* Bana da eylemde kullanacağım özel emoji listesi hazırlanmıştı. Bu özel emoji listesi şu şekildeydi: Ağlayan adam: Keşfe devam et. Gitar: Eylem zamanı akşam saat 20.00. Ters parmak: Eylem yapabilirsin. Kalp: Sivil vatandaş. Pasta: Paraya ihtiyacım var. Üzgün adam: Eylem zor. Düşünen adam: Neredesin.

SANATÇI İSİMLERİNİ KULLANMIŞLAR

* Genel şifrelemeyi tüm örgüt mensupları bilir. Örgüt eylem yapılacak yerleri, sanatçı isimleri üzerinden şifrelemiştir. Her sanatçının ismi bir mekanı ifade edecek şekilde kodlanmıştır. Bir sanatçının adı merkez, diğerinin sahil, bir başkasının da bar ve lokanta gibi eylem yapılacak yerleri gösterir.

KİMLİK ÇIKARMAK İSTERKEN YAKALANDI Üç ay boyunca örgütün verdiği talimatlar doğrultusunda keşif yaptığını kaydeden Miray H., şunları söyledi: Keşif çalışmaları yaptığım esnada, örgütün amacının sivil insanlara zarar vermek olduğunu ve kandırıldığımı anladım. Bu nedenle bana verilen bombalı eylem talimatını yapmamak için, takip edildiğim hissine kapıldığım yalanını şifreli görüşme yaptığım örgüt mensuplarına söyledim. Bunu bahane ederek, kaçtım. Kendime yeni bir hayat kurmak için kimlik çıkartmak istediğim sırada yakalandım.

Adana 12’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, Miray H. hakkında ‘devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Kadriye O. ve Cevher H. hakkında ise ‘silahlı terör örgütüne üye olma’ suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istendi. (DHA)